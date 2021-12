Coronavirus : un 6e centre de vaccination ouvre dans les Hautes-Pyrénées, à Juillan

L'Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture des Hautes-Pyrénées annoncent l'ouverture d'un 6e centre de vaccination dans le département. Ce centre de vaccination ouvrira vendredi à Juillan, près de Tarbes, à l'Espace Jouanolou.

L'ARS ouvre à partir de ce vendredi 17 décembre, un nouveau vaccinodrome à Juillan, près de Tarbes, à l'Espace Jouanolou. Avec la recrudescence des cas, la nécessité d'une 3e dose pour faire face à la 5e vague et les passes sanitaires qui risquent de bientôt expirer, l'Agence régionale de santé et la préfecture des Hautes-Pyrénées ont décidé l'ouverture d'un 6e centre de vaccination dans le département. Un centre où il sera possible de se faire vacciner sans rendez-vous.

Se faire vacciner sans rendez-vous

Nouveauté de ce centre de vaccination : on pourra se faire vacciner sans rendez-vous. Une partie des créneaux, plusieurs heures par jour, seront réservés aux personnes qui se présentent sans rendez-vous et en particulier les plus de 65 ans.

Ce centre de vaccination sera ouvert quatre jours dans la semaine : mercredi, jeudi, samedi et dimanche. Dès ce jeudi, il sera possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans ce nouveau centre, le deuxième de l'agglomération tarbaise.

Actuellement, cinq centres de vaccination sont ouverts dans les Hautes-Pyrénées : un déjà à Juillan, au Téléport 4, près de l'aéroport. (Il remplace depuis septembre celui de la foire expo), un à Argelès (installé près du stade), un à Bagnères-de-Bigorre, à Vic-en-Bigorre et un à Lannemezan.