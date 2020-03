Coronavirus : un 6ème cas en Indre-et-Loire

Un sixième cas de Coronavirus a été enregistré en Indre-et-Loire. On compte 20 cas positifs en région Centre-Val-de-Loire.

L'Indre-et-Loire compte désormais un sixième cas de Coronavirus. C'est ce que précise l'ARS (l'Agence Régionale de Santé) dans son communiqué quotidien. Parmi ces cas, on trouve une femme de 73 ans revenue d'un rassemblement évangélique à Mulhouse, une infirmière du CHU de Tours et 3 aide-soignantes contaminées par cette dernière. Nous n'avons aucune précision sur le 6ème cas dans notre département. Au total, on compte 20 cas confirmés en Centre-Val-de-Loire.

5 cas identifiés dans l’Eure-et-Loir

6 cas identifiés en Indre-et-Loire

9 cas identifiés dans le Loiret

Il n'y a toujours aucun cas de Coronavirus dans le Loir-et-Cher, l'Indre et le Cher.

Les hôpitaux de prise en charge de 1ère ligne sont le CHRU de Tours et le CHR d’Orléans. Les Hôpitaux de 2ème ligne sont les centres hospitaliers de Blois, Bourges, Chartres, Châteauroux, Dreux.