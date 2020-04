Coronavirus : un Aixois installé à Shanghai lance une cagnotte pour acheter des masques

Un Aixois habitant Shanghai lance une cagnotte pour acheter des masques en Chine et les envoyer dans les hôpitaux français. En Chine, il est possible d'acheter des stocks de masques facilement.

Steven Gabriel, un aixois installé à Shanghai depuis douze ans, a lancé une cagnotte en ligne à retrouver ici, pour acheter un stock de masques et les envoyer dans les hôpitaux français. "Basés à Shanghai nous pouvons nous procurer des masques chirurgicaux CE (approuvé Standard Communauté Européenne) et stérilisés" explique le communiqué sur la pétition. "Le masque est à 0.4 centimes et nous souhaitons envoyer un minimum de 3000 masques, soit 1200 euros, plus le transport et les frais de douanes."

En Chine, il est possible d'acheter des stocks de masques facilement. En France, on en aurait bien besoin. C'est le constat qu'a fait Steven Gabriel : "J'ai envoyé des masques à ma famille en France et je l'ai proposé à mes amis français sur les réseaux sociaux. L'un d'eux m'a dit qu'il faudrait lancer une cagnotte pour les hôpitaux. J'ai alors parlé à une amie infirmière dans l'hôpital de Martigues et elle m'a confirmé que les ressources étaient amoindries. En Chine il y a encore beaucoup de masques, vu que les fabricants ont travaillé 24h/24 et 7 jours sur 7."

En Chine, le port du masque était obligatoire. Toutes les semaines, on avait droit à cinq masques par appartement. - Steven Gabriel

"En Chine, le port du masque était obligatoire : tout le monde devait sortir faire ses courses avec, depuis fin janvier et jusqu'à maintenant. Toutes les semaines, on avait droit à cinq masques par appartement. Les masques sont en vente libre dans les pharmacies mais avec mon partenaire, à travers notre société, on va les acheter directement au fabriquant. On enverra trois types de masques : des masques ordinaires, des masques chirurgicaux et des masques FFP2." L'aixois a déjà prévu un envoi la semaine prochaine de 500 masques chirurgicaux à l'hôpital de Martigues. Il prévoit d'envoyer les prochains aux hôpitaux les plus touchés.