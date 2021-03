Coronavirus : un appareil ultra-performant à l'hôpital de Laval pour analyser tous les tests PCR de la Mayenne

Une machine moderne et ultra-performante vient d'arriver au centre hospitalier de Laval afin d'analyser tous les tests PCR du département de la Mayenne. Un gain en autonomie et un gain de temps dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19.

Le centre hospitalier de Laval, l'établissement de référence dans la lutte contre le coronavirus dans le département, est désormais équipé d'une machine ultra-performante qui analyse tous les tests PCR pratiqués en Mayenne, ceux des hôpitaux de Mayenne et de Château-Gontier notamment, ceux des drive ou d'Ehpad ou encore d'autres établissements médico-sociaux si un foyer de contamination est détecté.

Cet appareil permet de gagner en autonomie pour le dépistage du virus et de ses variants. Gain de temps également. La plupart des tests, jusqu'à présent, étaient envoyés au laboratoire départemental d'analyses. En un an, plus de 60.000 prélèvements nasopharyngés ont été réalisés en Mayenne.

Cet automate représente un investissement de 200.000 euros. Il fonctionne 6 jours sur 7, de 6h à 21h, avec l'assistance de plusieurs techniciens et biologistes.