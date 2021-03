Coronavirus : appel à la réouverture des Ehpad aux familles

Et si on rouvrait un peu les Ehpad ? Plusieurs associations réclament un assouplissement des règles et des protocoles. De nombreuses familles dénoncent également les conditions dans lesquelles elles ont accès à leurs proches.

Le plus souvent, les visites ne sont autorisées qu'à bonne distance. "Ça ressemble à un parloir de prison, confie Stéphanie. Une jeune Varoise dont la grand-mère vit dans un Ehpad à Grasse. On est derrière une vitre, chacune sur une chaise. Et avec les masques. Ça fait un an que je n'ai pas pu l'embrasser."

Une réunion prévue vendredi matin

Aujourd'hui, 82% des résidents des Ehpad sont vaccinés contre le Covid-19. C'est à dire qu'ils ont reçu au moins une dose. "Mais tous les résidents n'ont pas souhaité être vaccinés, précise Francis Covato, directeur de deux maisons de retraite à Ollioules et à Toulon. Et puis le Var est un secteur sous surveillance. Donc nous restons prudents, même si nous réfléchissons à la façon dont nous pourrions rouvrir".

Vendredi matin, la ministre déléguée en charge de l'autonomie doit réunir par vidéoconférence les représentants des Ehpad et des associations de famille. Avec peut-être l'annonce de bonnes nouvelles.

La semaine dernière, une tribune a été publiée dans le Figaro par le Cercle des proches aidants en Ehpad pour réclamer "l'assouplissement du droit de visite". Un texte signé par plusieurs personnalités dont Elie Semoun et la comédienne Stéphanie Bataille.