Coronavirus : un appel pour trouver des renforts dans les hôpitaux du Grand Est

Les hôpitaux de la Région Grand-Est manquent de bras pour faire face à l'épidémie de coronavirus. L'agence régionale de santé lance un appel aux professionnels de santé retraités, aux étudiants et aux libéraux, pour venir renforcer les effectifs des hôpitaux.

L'épidémie de coronavirus s'intensifie dans la région Grand Est. Avec 17 549 nouveaux cas de covid enregistrés depuis une semaine, les hôpitaux peinent à faire face à l'afflux de patients. L'Agence régionale de santé (ARS) lance donc un appel solennel, pour demander à tous les personnels de santé qui le peuvent de venir renforcer les effectifs dans les hôpitaux de la région.

500 étudiants en santé déjà mobilisés dans le Grand-est

Dans un communiqué, l'ARS précise : "Plus de 500 étudiants en santé sont actuellement mobilisés en renfort dans les structures de soins de la région Grand Est (médecins, pharmaciens, infirmiers, infirmiers spécialisés, aides-soignants) et 45 professionnels (médecins, infirmiers, aide-soignants, kinésithérapeutes) sont venus en renforts depuis cette semaine via la réserve sanitaire".

Un nouvel appel à renfort

Parmi les profils particulièrement recherchés : les médecins, infirmiers, infirmiers spécialisés en soins critiques, aides-soignants ou encore kinésithérapeutes.

Cet appel s'adresse aux étudiants en santé ou encore aux personnels inscrits dans la réserve sanitaire, et aux professionnels de santé hospitaliers et libéraux à la retraite. Les médecins libéraux peuvent également proposer leurs services. À chaque fois, des dispositifs de rémunération exceptionnels sont prévus.

Les personnes qui sont intéressées peuvent se faire connaître sur le site RenfortRH.