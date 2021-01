Coronavirus : un an après le premier mort en Chine, l'OMS va démarrer son enquête sur l'origine de l'épidémie

C'était il y a un an, jour pour jour. En Chine, un homme de 61 ans, dont on ignore toujours le nom, succombait des suites d'une maladie encore inconnue. Le 11 janvier 2020, le premier mort officiel du coronavirus était reporté à Wuhan, ville d'où le virus est visiblement parti, pour se répandre sur la planète entière.

C'est également depuis cette ville que l'équipe d'experts de l'OMS doit débuter son enquête. Très attendue par la communauté internationale, l'équipe de chercheurs va tenter de déterminer l'origine du Covid-19. Ils doivent arriver en Chine cette semaine et leur arrivée, un an après le premier mort, est une question ultra-sensible pour Pékin, soucieuse d'écarter toute responsabilité dans l'épidémie qui a fait plus de 1,9 million de morts dans le monde, alors qu'elle est officiellement pratiquement éradiquée en Chine.

En France, le premier cas suspecté puis avéré de coronavirus avait été reporté le 24 janvier 2020 au CHU de Bordeaux. Voici l'article que France Bleu avait publié à l'époque.

Dans un communiqué, le ministère chinois de la Santé a annoncé que la visite des experts démarrerait jeudi 14 janvier, quelques jours après le report du voyage prévu mercredi dernier.

Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait très inhabituellement laissé percer son agacement à l'endroit de Pékin.

"Je suis très déçu de cette nouvelle, étant donné que deux membres avaient déjà commencé leur voyage et d'autres n'ont pas pu voyager à la dernière minute", avait-il déclaré. Pékin avait simplement indiqué que les discussions avec l'OMS se poursuivaient sur l'organisation de la mission.

Ces derniers mois, le pouvoir chinois a très mal réagi aux demandes d'enquête indépendante, appliquant notamment des sanctions commerciales à l'Australie qui avait insisté en ce sens. Cette fois, Pékin n'a pas fourni de détails sur le déroulement de la visite, mais les enquêteurs devraient être mis en quarantaine à leur arrivée sur le sol chinois. Leur mission doit durer au total entre cinq à six semaines.

Objectif : déterminer comment le virus a pu muter pour passer de la chauve-souris à l'homme. Mais le délai imposé par la Chine pour accepter une enquête indépendante signifie que les premières traces de l'infection vont être compliquées à retrouver.

La mission est composée de dix scientifiques (Danemark, Royaume-Uni, Pays-Bas, Australie, Russie, Vietnam, Allemagne, Etats-Unis, Qatar et Japon) reconnus dans leurs différents domaines de compétence. Ils devraient se rendre à Wuhan, première ville du monde placée en quarantaine le 23 janvier dernier.

Victime sans nom

A Wuhan, comme ailleurs en Chine, la pandémie a été largement maîtrisée dès le printemps et le bilan national des décès reste officiellement à 4.634 depuis mi-mai. Lundi, les habitants de la métropole du centre du pays vaquaient normalement à leurs occupations, alors que les médias du régime communiste taisaient ce premier anniversaire.

"Wuhan est la ville la plus sûre de Chine et même du monde à présent", fanfaronnait un sexagénaire, Xiong Liansheng, dans un parc où des retraités dansaient ou s'adonnaient à leurs exercices matinaux, certains avec un masque sur le visage.

La Chine a été critiquée pour sa réaction initiale à l'épidémie. Des médecins de Wuhan qui avaient évoqué l'existence du virus ont été accusés par la police de propager des rumeurs. Le nom même de la première victime connue n'a jamais été rendu public. On sait simplement qu'il s'agit d'un homme de 61 ans qui fréquentait le marché Huanan pour faire ses courses.

Ce marché, considéré comme le premier grand foyer de l'épidémie, a été fermé le 1er janvier 2020. Y étaient vendus des animaux sauvages vivants, considérés comme des transmetteurs possibles du virus à l'homme. Lundi, le marché restait fermé derrière une longue palissade. Le gouvernement chinois n'a pas autorisé d'experts indépendants à enquêter sur place.

Résurgence de l'épidémie autour de Pékin

Plus au nord, le pays est confronté ces derniers jours à une résurgence épidémique limitée dans le Hebei, la province qui entoure Pékin. Une centaine de contaminations y ont été annoncées lundi pour les dernières 24 heures, soit le chiffre le plus élevé au plan national depuis juillet.

Dix-huit millions d'habitants de deux vastes communes sont interdits de sortir des limites de leur municipalité. Sauf urgence absolue, l'ensemble des 76 millions d'habitants du Hebei ne peuvent non plus quitter leur province.