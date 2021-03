Coronavirus : un an après le premier confinement, faut-il craindre un choc intergénérationnel ?

Un an après le premier confinement, le coronavirus bouleverse toujours notre quotidien. Parmi les populations les plus fragilisées figurent les étudiants, au point que certains redoutent un conflit de générations. France Bleu consacre une journée spéciale à ces douze mois qui ont changé nos vies.

Un an après le début de la pandémie, la jeunesse est-elle sacrifiée ? La question, maintes fois soulevée ces derniers mois, est à nouveau posée par Maxime Lledo, étudiant en Histoire de 22 ans et auteur de "Génération fracassée" (Fayard), sorti le 3 mars. "Coup de gueule" assumé contre les baby-boomers et les mesures de restrictions prises pour protéger les plus âgés, l'essai est déjà un best-seller et une nouvelle illustration que le Covid-19 est devenu un virus clivant. Selon une enquête d’opinion publiée dans Le Monde mi-février, 56 % des Français craignent même un conflit de générations, 60 % chez les 18-34 ans *.

Précarisation

Comment l'expliquer ? Premier élément de réponse, la crise sanitaire a plongé une partie des étudiants (notamment) dans une grande précarité : 9.100 d'entre eux par exemple ont bénéficié en janvier 2021 d'une aide spécifique ponctuelle attribuée par les services sociaux des Crous en cas de situation d'urgence ou de détresse avérée, soit une hausse de 39% par rapport à janvier 2020, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES). Chaque bénéficiaire a reçu en moyenne 400 euros et d'après la Drees, le nombre moyen de bénéficiaires, qui était déjà plus élevé à la rentrée universitaire 2020-2021 que lors de la précédente (+22%), a augmenté fortement pendant le deuxième confinement : il est passé de 7.600 en octobre à 11.500 en novembre, avant de diminuer depuis.

Privés de leurs jobs avec la crise économique, les étudiants sont venus grossir les rangs des bénéficiaires des associations d'aide aux plus démunis. À Valenciennes (Nord) par exemple, une antenne des Restos du cœur a été ouverte sur le campus, une première. Un soulagement pour Laurent, 26 ans, étudiant en génie civil qui vit avec 250 euros par mois : "Mon loyer est de 207 euros, il me reste 43 euros par mois pour remplir le frigo c'est compliqué..." À Besançon (Doubs) aussi, les Restos du Cœur accueillent de plus en plus de jeunes. Sur les 600 foyers inscrits depuis la fin novembre, 20 % sont des étudiants. Face à cette situation sans précédent, des initiatives solidaires ont été lancées un peu partout en France. Cellule d'écoute à Nantes ou Blois, "jobs d'hivers" en Alsace, escape game pour gérer ses émotions à Bordeaux, prêt d'un ordinateur à Lyon ou d'une voiture à Auxerre : France Bleu a choisi de les recenser dans une carte interactive.

Alerté par les syndicats et présidents d'universités, le gouvernement a pris différentes mesures. Depuis septembre, les repas sont à un euro dans les restaurants universitaires pour les boursiers. La mesure a ensuite été étendue à tous les étudiants, pour deux repas par jour. Par ailleurs, la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal a annoncé le 10 mars que les droits d'inscription à l'université seraient gelés à la rentrée prochaine pour la deuxième année de suite.

Des mesures insuffisantes pour les syndicats étudiants et mouvements de jeunes qui ont manifesté à quatre reprises depuis le début de l’année (20 et 26 janvier, 4 février et 16 mars) pour réclamer une "protection sociale à la hauteur" de leurs difficultés et notamment "un plan d’urgence d’1,5 milliard d’euros contre la précarité étudiante en commençant par une augmentation immédiate des bourses et des APL", "l’ouverture immédiate du RSA pour les jeunes de moins de 25 ans en insertion" et "la suppression des contrats précaires pour aller vers le CDI et la titularisation comme norme d’embauche".

Dépression

Restrictions, isolement, durée de la crise : aux difficultés matérielles s'ajoutent, pour certains, une grande détresse psychologique. "Avant l'épidémie, environ 20% des étudiants présentaient des symptômes dépressifs modérés à sévères", explique Christophe Tzourio, professeur d'épidémiologie (PU-PH) associé à une étude menée depuis le printemps dernier sur les effets du confinement et de la pandémie sur la santé. Privés de liens amicaux, angoissés pour leur avenir, "un tiers des étudiants présentent désormais ces symptômes contre 16% du reste de la population ; même chose pour les pensées suicidaires qui concernent deux fois plus les étudiants (12%) que le reste de la population (6 à 8%)", relève le chercheur qui milite pour la réouverture massive des universités.

Depuis février, les étudiants ont la possibilité de revenir en cours en présentiel une journée par semaine. Le gouvernement a fixé une jauge maximale de 20% dans les amphis. Selon la ministre de l’Enseignement supérieur, fin février, plus de 75% des universités avait modifié leurs emplois du temps pour permettre à ceux qui le souhaitaient de venir assister aux cours. Mais en pratique "tout le monde ne peut pas revenir" dénonçait le 18 février sur franceinfo Jean Chambaz, président de Sorbonne Université. "Nous avons la capacité d'accueillir en sécurité les étudiants à 50%, et c'est ça que nous continuons à demander. Les étudiants ont besoin de revenir sur les campus (...) Les élèves de classes préparatoires continuent à s'entasser à 47 dans une pièce prévue pour 50, sans demi-jauge. Il y a deux poids deux mesures entre les élèves des classes prépa qui continuent et les étudiants qui n'auraient pas le droit", dénonçait-il.

Si les résultats des partiels du premier semestre semblaient plutôt stables par rapport à ceux de l’année précédente dans plusieurs universités de France, certains redoutent un décrochage massif. "C'est un problème qui s'aggrave dans le temps" estime Christophe Tzourio. "Beaucoup d'étudiants décrochent, dépriment. Il y en a certains qui font des tentatives de suicide. J'ai un peu peur des conséquences à long terme de tout cela en terme d'acquisition des compétences notamment. Il y en a qui vont complètement laisser tomber les études supérieures alors qu'ils auraient pu réussir."

Après avoir annoncé la création d'un "chèque psy" en janvier, le gouvernement a lancé le 10 mars une plateforme nationale d'accompagnement psychologique des étudiants en partenariat avec la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie. Le site web qui recense quelque 1.300 psychologues, doit permettre "d'accélérer la prise en charge psychologique des étudiants qui en ressentent le besoin, partout sur le territoire" selon le ministère de l'Enseignement supérieur. Frédérique Vidal a aussi déclaré travailler à une reprise plus forte "en présentiel" à l'université. Mais à ce jour, aucune date n'est fixée. Ce "retour à la normale" n'est "pas envisageable au deuxième semestre" de l'année universitaire 2020-2021 et il faudra vivre "avec les contraintes" sanitaires "jusqu'à l'été" a prévenu Emmanuel Macron, lors d'un échange avec des étudiants sur le campus de Paris-Saclay (Essonne) fin janvier.

Une perspective qui inquiète Christophe Tzourio : "Je me demande si on ne fabrique pas une génération de jeunes ayant vraiment du ressentiment par rapport au reste de la population qui les a complètement laissés tomber, alors qu'eux-mêmes ne souffrent pas, ou peu, de cette maladie finalement. Il y a une forme d'injustice." Et de conclure : "Je suis très étonné par la capacité d'endurance de ces jeunes (...) inquiets pour leurs parents et grands-parents, ils sont scrupuleux et respectent les gestes barrières, on le voit à l'université (...) et ce, alors qu'ils ont été pointés du doigt. Mais on commence à sentir monter la colère. À nous, le reste de la population, d'être très attentifs à cela, au fait de renouer une alliance qui est en train de s'effilocher avec eux, de leur tendre la main, montrer qu'on est conscient des problèmes et essayer de trouver des solutions parce que sinon, on arrivera à une fracture entre cette génération et le reste de la société."

* Sondage réalisé par l’institut Odoxa (auprès de 1.005 personnes du 3 au 4 février) pour le Cercle Vulnérabilités et Société, groupe de réflexion (think tank) sur les fragilités sociales et le domaine de la santé.