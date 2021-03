Coronavirus : un an après le premier confinement, le secteur de la Culture entre inquiétudes et espoirs

Un an après le premier confinement, France Bleu consacre une journée spéciale, ce mercredi 17 mars, à ces douze mois qui ont changé nos vies. Douze mois qui ont notamment bouleversé le secteur de la Culture. Musées, théâtres, cinémas, discothèques... Comme les bars et restaurants, les lieux culturels sont fermés depuis octobre 2020. L'exécutif, qui mise sur la vaccination et la création d'un "pass sanitaire", évoque un allégement de certaines restrictions dès la mi-avril. En plus du "pass sanitaire", la ministre de la Culture Roselyne Bachelot, comme d'autres membres du gouvernement, a été priée d’imaginer des protocoles sanitaires sûrs. Invitée de France Culture le 12 mars, elle a évoqué des réouvertures "au cours du deuxième trimestre 2021"."Moi je milite, à ce point de la connaissance de la pandémie pour une ouverture globale, à la même date, des lieux de culture mais avec des protocoles de sécurité adaptés [à chaque lieu] et concertés avec les professionnels", a-t-elle assuré.

La ministre a en outre annoncé une aide de 20 millions d'euros supplémentaires pour les compagnies de danse, de théâtre et les ensembles musicaux les plus en difficulté, mais aussi pour les équipes artistiques en région et pour les jeunes diplômés du spectacle vivant qui arrivent sur le marché du travail. Cette somme viendra s'ajouter aux 30 millions d'euros déjà prévus dans le plan de relance pour 2021.

Concerts-tests

En attendant qu'une date soit officiellement fixée pour que théâtres, musées et autres lieux culturels puissent à nouveau accueillir du public, des "concerts-tests" seront organisés par le ministère de la Culture fin mars à Paris et au Dôme de Marseille.

Le principe : des tests à l'entrée, sans empêcher les positifs de rentrer, une distanciation organisée, puis des tests post-événement pour savoir si le protocole a réussi à empêcher les contaminations. L'Inserm travaille actuellement "sur la mise en place du protocole, l'obtention des autorisations", a indiqué Gilles Bloch, président-directeur général de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) le 10 mars sur franceinfo. "C'est un format de recherche un peu inédit, donc ça prend un peu de temps. Je pense qu'on est vraiment à l'échelle de quelques semaines pour la mise en place." L'idée est que les spectateurs "restent assis pour qu'on limite les risques et qu'on puisse les observer avec de la vidéo pour vérifier que les gestes barrières sont bien respectés". A Marseille, c'est le groupe IAM qui se produira sur scène, devant environ 1.000 personnes, en majorité des étudiants.

Plusieurs salles et villes dans d'autres régions se portent aussi candidates pour accueillir à leur tour des concerts-tests et s'y préparent d'ores et déjà, comme à Saint-Jean-de-Védas dans l'Hérault, à Seignosse dans les Landes ou encore à Illkirch-Graffenstaden, près de Strasbourg.

Pas plus de 5.000 spectateurs pour les festivals d’été

Sans attendre les résultats de ces expériences, le ministère de la Culture a annoncé le 18 février que les festivals d’été ne pourront avoir lieu qu’à certaines conditions : une jauge limitée à 5.000 personnes assises, respectant une distanciation. La question de l'autorisation des zones bar/restauration n'a, elle, pas été tranchée.

Certains professionnels tentent cependant de faire bouger les lignes à l’image des organisateurs des Eurockéennes de Belfort qui ont publié le 6 mars les résultats d’une consultation organisée auprès des festivaliers. Une nette majorité des 21.418 participants (69%) s’est dite favorable à la présentation d'un test de dépistage du Covid-19 pour accéder au festival et 72% assurent être prêts à porter un masque. En revanche, l'idée d'assister aux concerts en étant assis est rejetée par 72% des sondés et 48% sont contre la distanciation entre spectateurs. Enfin, l'hypothèse d'une édition "sans buvette ni restauration" est également fortement rejetée, par 73% des répondants. "Le résultat de cette consultation participe naturellement aux réflexions en cours", a fait savoir l'association Territoire de Musiques, organisatrice des Eurockéennes de Belfort qui avait annoncé en décembre le maintien du festival en "jauge pleine".

Musées et centres d’art

Alors que des expositions parfois coûteuses ont dû être remballées sans avoir été vues, début février, une centaine de directeurs et présidents de centres d'art emmenés par Emma Lavigne du Palais de Tokyo à Paris, ont déposé pétitions et propositions concrètes sur le bureau de la ministre Roselyne Bachelot pour réclamer leur réouverture rapide, au moins partielle. Protocole sanitaire renforcé, jauge encore plus réduite, ouverture d’une partie des salles à certains créneaux horaires restreints… les professionnels se sont appuyés sur des expériences de réouvertures, notamment en Italie et en Espagne. Sans succès.

"Notre secteur n'a pas un poids économique suffisamment grand" a déploré auprès de l’AFP Frédéric Jousset, administrateur au musée du Louvre et président du Fonds de dotation ArtNova. Le musée est "le moins à risque" des acteurs culturels, estimait-il, car les visiteurs s'y déplacent et les agents surveillent les salles. Mais rouvrir les musées "risque de susciter la jalousie" des autres institutions culturelles (théâtres, cinémas) jugeait-il.

Théâtres et cinémas

Mi-février les grandes villes représentées par l'association France Urbaine se sont dites prêtes à procéder à une réouverture "expérimentale" des musées, théâtres et cinémas afin de trouver avec l'État les "adaptations nécessaires" pour la reprise de leurs activités. Plusieurs agglomérations ont ainsi fait des propositions au gouvernement à l’image de la mairie de Lyon qui a imaginé un dispositif pour pouvoir accueillir les scolaires, dont il est possible de maîtriser le nombre et l'encadrement, dans les six musées municipaux. Un protocole ad hoc a été défini pour chacun des musées.

Concernant les lieux de travail et de création comme les théâtres ou la Maison de la danse, la Ville a proposé que les sorties de résidence ouvertes aux professionnels puissent aussi accueillir de petits groupes d'étudiants avec des jauges calibrées. Seraient alors concernés en priorité les étudiants en souffrance ou en situation d'isolement. La mairie a également prévu d’exposer les œuvres de 20 artistes plasticiens rémunérés sur des panneaux publicitaires en avril. Enfin, Lyon propose de maintenir le festival des Chants de mars, avec des concerts sans public en captation mais aussi avec des spectateurs dans de petits espaces en plein air. Avant peut-être un concert à la Halle Tony Garnier en présence de 3-4.000 personnes, testées au préalable.

"Le porte-parole du gouvernement a laissé espérer que les cinémas et les théâtres pourront rouvrir mi-avril ou début mai", indiquait Olivier Meyer, directeur du théâtre Jean-Vilar à Suresnes (Hauts-de-Seine) sur France Bleu Paris le 4 mars, regrettant le manque de visibilité : "On tient parce qu'il faut tenir, on n'a pas le choix mais c'est compliqué pas seulement économiquement mais aussi mentalement".

Lassés d'attendre, certains ont décidé au début du mois d'investir des lieux publics, partout en France. Après les théâtres de l'Odéon et de la Colline à Paris, les théâtres, scènes nationales, centres dramatiques ou chorégraphiques de Strasbourg, Lille, Besançon, Nantes, Limoges, Toulouse, Châteauroux, Périgueux, Montpellier, Pau, Caen, Tulle ou encore Niort sont occupés. En plus de la réouverture des lieux culturels dans le respect des consignes sanitaires, les manifestants réclament une prolongation de l'année blanche pour les intermittents et son élargissement à tous les travailleurs précaires et saisonniers.

Les discothèques

Concernant les clubs et discothèques, aucune date de réouverture n’est officiellement fixée et les professionnels, fermés pour certains depuis mars 2020, se disent abandonnés. En octobre, Laurent Garnier, une des figures françaises de l'électro, déplorait dans une lettre ouverte adressée à Roselyne Bachelot "le manque flagrant de considération". "L'ignorance émanant de votre ministère envers le secteur de la nuit et des clubs est clairement interprétée par beaucoup d'entre nous comme une forme de mépris incompréhensible", écrivait-il.

Début mars, Cerrone, auteur de l'hymne disco "Supernature", a, à son tour, interpellé la ministre de la Culture via ses réseaux sociaux et ceux de son label Because. Se faisant le porte-voix des "clubs, des discothèques du monde entier, (des) DJs (…) que l'on n'entend pas", l’artiste a appelé le gouvernement à prendre en compte les composantes de la "dance culture" dans "la réflexion sur la reprise des activités de spectacle vivant" estimant que cela "serait un premier geste dans le sens de leur reconnaissance en tant qu'acteurs culturels".