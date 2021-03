Coronavirus : le camion médicalisé a pris la route en Bigorre pour vacciner les populations isolées

Il a commencé son parcours à La Barthe-de-Neste et à Arreau (Hautes-Pyrénées) ce mardi, avant de rejoindre ce mercredi Capvern et Castelnau-Magnoac. 350 doses du vaccin Pfizer, destinées aux personnes de plus de 75 ans et à celles de plus de 50 ans avec comorbidités, sont à disposition cette semaine

Un camion médicalisé a pris la route, ce mardi matin, à travers la Bigorre, pour vacciner les populations des villages isolés des Hautes-Pyrénées. Il s'est d'abord installé à La Barthe-de-Neste, près de Lannemezan, contre la salle des fêtes transformée pour l'occasion en salle d'attente et de consultation pré-vaccin. Sous la houlette d'un médecin coordinateur, deux infirmières retraitées, un médecin remplaçant et une médecin installée à Arreau, tous volontaires, se sont chargés de vacciner 80 habitants du village de 1 200 habitants et des communes voisines.

Les élus et employés communaux se chargeaient de constituer la liste des habitants susceptibles d'être vaccinés, c'est à dire ceux de plus de 75 ans et ceux de plus de 50 ans avec risques de comorbidités. Ils ont également aménagé la salle des fêtes et se sont chargés de l'accueil.

Le camion s'est ensuite dirigé vers Arreau, l'après-midi. Ce mercredi il doit s'arrêter à Capvern le matin et à Castelnau-Magnoac l'après-midi. 350 doses du vaccin Pfizer sont prévues pour ces deux journées.