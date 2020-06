Coronavirus : un cas à l'Ehpad l'Esquirette à Lescar qui retourne à la case départ

Un résident de 70 ans a été dépisté ce mercredi à l'Ehpad l'Esquirette à Lescar. Il a été hospitalisé et son état est stable, mais cette nouvelle oblige l'établissement à revenir deux mois et demi en arrière.

Un cas de Covid a été dépisté dans un Ehpad du Béarn. A l’Esquirette à Lescar, un homme de 70 ans a été dépisté positif ce mercredi, et depuis l’établissement se "reconfine". Il a été hospitalisé dans l’unité Covid de l’hôpital de Pau et son état est stable. Il ne souffre que de la fièvre. C’est le premier cas pour cet établissement qui commençait juste à se déconfiner. L'ARS a été tout de suite informée, ainsi que toutes les familles des résidents. Anne Lafitte la directrice, est dans l’attente des résultats du dépistage réalisé hier vendredi sur les 72 résidents et les 70 membres du personnel. Ils sont attendus dans cette journée de samedi.

Jusqu'à présent, on avait réussi à ne pas faire entrer cette saloperie chez nous - Céline, une aide-soignante

Cette nouvelle est vécue comme "un coup de massue" par tout le monde. Un coup de massue et un retour en arrière. Les visites sont arrêtées. Les résidents sont confinés dans leurs chambres comme aux premiers jours du confinement. Le jour de ce dépistage positif, la coiffeuse était de retour à la maison de retraite après deux mois et demi d'absence. Tout le monde attend fébrilement les résultats des tests de tous les résidents et personnels. Jusqu'à ce vendredi soir, personne ne présentait de symptômes.