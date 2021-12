Coronavirus : un cas confirmé du variant Omicron dans les Deux-Sèvres

La présence du variant Omicron confirmée dans les Deux-Sèvres par l'agence régionale de santé dans le département. "A ce stade là c'est très peu puisqu'on est à un cas confirmé et des suspicions", indique Elvire Aronica, la directrice de l'ARS 79. "On était déjà tous mobilisés puisque si ce cas a pu être détecté c'est que tous les dispositifs étaient mis en place pour pouvoir séquencer le virus et l'identifier. Les mesures d'isolement essentielles et indispensables sont prises", assure-t-elle.

Elvire Aronica précise que "c'est un variant qui circule plus, qui est plus actif et contagieux mais pour l'instant la gravité, la virulence est très peu connue. Il faut continuer avec les vaccins, les mesures de protections, les mesures d'hygiène. Continuons à faire ce que l'on fait depuis ces derniers mois car c'est comme cela qu'on lutte contre ce type d'infection".

Nouvelles opérations de vaccination

C'est dans ce contexte que la campagne de vaccination se poursuit. Avec notamment les opérations de vaccination sans rendez-vous des pompiers des Deux-Sèvres. Ils sont ce vendredi 17 décembre dans la galerie du Géant de Chauray de 10h à 18h. Vaccination ouverte au plus de 30 ans, avec du Moderna.

Les pompiers continuent aussi leurs opérations réservées au plus de 65 ans et aux primo-vaccinés prioritairement. Ce samedi 18 décembre, vaccination sans rendez-vous de 9h à 13h à l'hôpital de Parthenay.

L'hopital de Mauléon ouvre lui des créneaux de vaccinations contre le covid-19 le lundi 20 décembre de 14h à 17h30 pour les enfants de 5 à 11 ans avec des facteurs de risque ou qui vivent dans l'entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables non protégées par la vaccination. Il s'agit du vaccin Pfizer. La prise de RDV se fait sur doctolib ou au 05-49-81-56-22.