Coronavirus : un cas positif à la sous- préfecture de Pithiviers, tous les agents testés

Le communiqué envoyé par la Préfecture du Loiret est assez bref : un cas de Covid-19 a été identifié vendredi dernier à la sous-préfecture de Pithiviers. On ne sait ni son âge, ni sa fonction, ni son état de santé. " On est une petite équipe à Pithiviers, on ne souhaite stigmatiser personne" explique la sous préfète, Nadine Monteil, jointe au téléphone. En tous cas, comme dans n'importe quelle entreprise, des précautions ont été prises pour casser une éventuelle chaîne de contamination.

Assurer la continuité des services de l'Etat

" Des tests ont été prescrits aux agents susceptibles d'avoir été en contact avec la personne concernée" explique la Préfecture. Combien sont concernés ? Là encore, impossible de savoir. Ces agents ont été temporairement isolés. Pendant tout le weekend, les locaux de la sous-préfecture ont été désinfectés pour permettre " la continuité de l'activité administrative". Des personnels de la Préfecture d'Orléans sont prévus en renfort à Pithiviers à partir de mardi.

Pas de changement pour le dépôt des listes du 2ème tour des municipales

Malgré ces circonstances très particulières pour un service de l'Etat, les dépôts des candidatures pour le 2ème tour des élections municipales seront effectués comme prévu le mardi 2 juin, aux horaires prévus. Les services de la sous-préfecture restent joignables par téléphone, 02 38 91 45 45 et par messagerie.