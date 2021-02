Coronavirus : 20% des cas détectés à Montpellier sont des variants, selon l'analyse de eaux usées

À Montpellier, 20% des coronavirus détectés dans les eaux usées sont des variants selon les analyses réalisées par IAGE. Une tendance que l'on retrouve à Béziers et à Sète, indique Franz Durandet, le directeur de la start-up. Les prélèvements qui sont faits chaque semaine permettent d'avoir une idée précise de la circulation active du virus. Ce dernier est détectable plusieurs jours avant l'apparition des premiers symptômes chez la personne contaminée, ce qui peut se révéler précieux pour anticiper une politique de santé publique.

Un temps d'avance d'une petite semaine

Il y au deux axes de travail explique Franz Durandet. "Pendant la phase active de l'épidémie, on observe les variations des taux du virus dans les eaux usées pour donner la dynamique de la circulation de ce virus. Ça, ça nous permet d'adapter les décisions. Mais ce qu'on prône surtout c'est l'analyse du virus quand il circule très peu. C'est le bas bruit du virus, comme l'été dernier par exemple. Quand on détecte de très légères variations, on peut déjà alerter sur une reprise épidémique. C'est vraiment plus sur ça qu'on mène notre recherche : détecter le plus précocement possible, à des taux les plus faibles possibles, pour être sûr que quand on décèle une variation, on puisse être réactif très rapidement".

Quelle est la situation dans l'Hérault si on se réfère à l'analyse des eaux usées ? La réponse de Franz Durandet Copier

Actuellement IAGE travaille sur 50 points de contrôle mais il serait possible d'aller beaucoup plus loin : connaitre l'état sanitaire d'un bâtiment, d'un quartier ou d'une ville. "Tout dépend de la politique des prélèvements. Le niveau de finesse de l'analyse ne dépend pas de l'analyse en elle-même mais des moyens qu'on y met. Si on doit diviser un réseau en milliers de points ce sera forcément plus coûteux, mais on va éviter la circulation du virus et donc nous permettre d'économiser sur tout ce qui est diagnostic humain".

Le dimanche 31 janvier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a cité l'analyse des eaux usées (en Ile-de-France) comme un des critères pour justifier la décision de ne pas mettre en place un troisième confinement.