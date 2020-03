Coronavirus : un centre de consultation ouvre ce samedi à Saint-Malo

Un centre pour les patients qui présentent des symptômes du coronavirus ouvre samedi matin à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) sous les tribunes du stade de Marville. Objectif soulager l'hôpital public et les cabinets médicaux.

C'est une initiative de médecins, d'infirmières et d'infirmiers de la région de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). Un centre pour les patients qui présentent des symptômes du covid-19 ouvre samedi matin à 8h30. Il est situé sous les tribunes du stade de Marville. L'idée de ce centre est de prendre en charge uniquement les patients qui ont de la fièvre au dessus de 38 degrés et qui toussent. Les services techniques de la ville avec les soignants l'ont installé en 48 h dans le complexe sportif. Le gymnase, suffisamment grand, sera utilisé comme salle d'attente et sous les tribunes dans les vestiaires, des cabinets de consultation ont été aménagées. "Les patients qui viendront n'iront pas consulter dans les centres de soins habituels ce qui protégera les cabinets médicaux de la contamination par le covid-19" explique Jean-Louis Unal président de la communauté professionnelle territoriale de santé. C'est un soulagement aussi pour l'hôpital de Saint-Malo.

Ouvert sept jours sur sept

Le centre de consultations sera ouvert sept jours sur sept de 8h30 à 18h30. Des médecins libéraux de la région de Saint-Malo effectueront des consultations.