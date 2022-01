Coronavirus : un centre de dépistage ouvre à Mamers

Sur sa page Facebook, le maire de Mamers (Sarthe) annonce l'ouverture d'un centre de dépistage du coronavirus à compter du mardi 11 janvier. Accessible sur rendez-vous au sein de l'hôpital, il vient en complément des labos, des pharmacies et des tests assurés par les infirmiers libéraux.

A Mamers, comme ailleurs en Sarthe, les laboratoires et les pharmacies sont pris d'assaut pour les dépistages du Covid-19, en plus des tests assurés par les infirmiers libéraux auprès de leurs patients. Pour faire face à la demande, un nouveau centre de dépistage (PCR et salivaire) ouvre ce mardi 11 janvier au sein de l'hôpital de la sous-préfecture sarthoise.

Pour prendre rendez-vous, il faut contacter par téléphone le centre hospitalier de Mamers (02 43 31 31 31) entre 9h et 17h, du lundi au vendredi. Les tests sont réalisés dans le barnum situé à gauche du hall des urgences.

Trois journées de tests sans rendez-vous sont par ailleurs prévues ces prochaines semaines à la salle des fêtes de Mamers, les 12, 22 et 28 janvier.