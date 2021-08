Coronavirus : un centre de tests antigéniques ouvre ses portes à Saint-Malo

Les délais s'allongent pour se faire tester au coronavirus. A Saint-Malo, la ville ouvre, ce mardi 10 août, un centre de tests antigéniques dans une des salles de la médiathèque La grande passerelle, face à la gare. Les lieux sont accueillent du public de 10h30 à 18 heures et sans rendez-vous.

"Nous voulions fluidifier les choses, explique le maire de Saint-Malo Gilles Lurton. Suite à l'annonce du président de la République concernant l'application du passe sanitaire, nous avons constater une affluence supplémentaire en pharmacies et au centre de dépistage PCR du Naye." Près de 500 personnes y viennent chaque jour, c'est 200 personnes de plus qu'il y a deux semaines. Le centre a atteint sa capacité maximale de tests. "Le centre du Naye ne fait que des tests PCR et le nouveau que des tests antigéniques. Les deux sont complémentaires ", précise l'élu. Les personnes avec un test antigénique positif devront faire un test PCR au centre du Naye.

Trouver du personnel en plein été

Pour faire fonctionner le nouveau centre de tests, quatre secrétaires et quatre préleveurs ont dû être recrutés. "C'était compliqué en plein été. Les soignants sont en vacances ou déjà pris par la vaccination et les tests, raconte Anne-Flore Glory, la coordinatrice de la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) de la Côte d'émeraude, chargée de monter ce centre avec l'aide de la ville. On a fait appel à notre réseau, à la presse et on a trouvé en moins d'une semaine. C'est surprenant, j'ai toujours l'impression qu'on atteint les limites et finalement on arrive à trouver une solution". La Ville de Saint-Malo estime que 200 personnes viendront chaque jour se faire tester dans ce nouveau centre.