Coronavirus : un centre de vaccination à partir de lundi à Beaucaire

C'est au tour de Beaucaire (Gard) d'ouvrir un centre de vaccination contre le coronavirus. Les premiers vaccins seront injectés à partir de lundi (29 mars 2021). Le Maire de Beaucaire, Julien Sanchez, rappelle dans un communiqué qu'il "réclamait l’ouverture d’un centre de vaccination dans sa commune depuis de plus de 2 mois mais n'avait pu l'obtenir en raison de la gestion catastrophique du stock insuffisant de vaccins par le Gouvernement". Le centre sera réservé (selon les dispositions gouvernementales) aux 70 ans et plus, ainsi qu’aux professionnels de santé et aux professionnels de l’aide à domicile. Il est organisé conjointement par la Mairie de Beaucaire, l’ARS, la Préfecture du Gard, le SDIS, avec le concours de la Croix-Rouge et de professionnels de santé.

"_Il occasionnera des dépenses non négligeables pour la commune, l'Etat n'assumant pas ses missions de santé publique pleinemen_t, ce qui est vraiment déplorable, précise encore le maire dans son communiqué, mais la commune les prendra bien sûr en charge afin de permettre à ceux qui souhaitent pouvoir se faire vacciner de le faire au plus près de chez eux."

Les modalités de réservation pour la population beaucairoise (via du personnel Mairie) seront communiquées dans les prochaines heures.