Ils sont particulièrement fragiles face au coronavirus : à Strasbourg, les personnes diabétiques et obèses ayant plusieurs pathologies peuvent désormais se faire vacciner dans un centre qui leur est dédié, près de l'hôpital de Hautepierre.

Coronavirus : un centre de vaccination dédié aux personnes diabétiques et obèses à Strasbourg

Depuis le 6 avril dernier, un nouveau centre de vaccination a ouvert ses portes tout près de l'hôpital de Hautepierre à Strasbourg : situé dans les locaux de l’Institut prévention santé diabète Grand Est (IPSDE), il accueille seulement les personnes diabétiques et obèses ayant plusieurs pathologies, public extrêmement fragile face au coronavirus.

Des profils bien précis

Raphaël, 48 ans, sait depuis longtemps qu’il est prioritaire à la vaccination : il est diabétique, en surpoids et fait de l'hypertension. Mais problème : "J'ai déjà fait deux centres, à chaque fois j'ai eu un rendez-vous, j'ai fait la queue mais j'était trop jeune donc on ne m'a pas vacciné." Ce lundi 19 avril il reçoit enfin sa première injection de Moderna, au sein de l’Institut prévention santé diabète Grand Est.

Le professeur Michel Pinget, président du Centre européen d’étude du Diabète explique : "Ils ne sont pas vaccinés parce qu'ils sont diabétiques ou obèses, ils ont forcément autre chose : accident vasculaire, apnée du sommeil, problème de tension... Quelque chose qui aggrave leur situation et fait qu'ils deviennent à haut risque comme des personnes plus âgées."

Salle de consultation et vaccination au sein de l’Institut Prévention Santé Diabète Grand Est © Radio France - Marie Maheux

Un réel besoin

"Ces personnes, les centres de vaccination nous disaient qu'ils ne les voyaient pas", insiste le docteur Laure Pain, responsable de la cellule Covid-19 sur le Bas-Rhin, "Or ces patients doivent être vaccinés, ils sont vulnérables au même titre que les personnes sous chimiothérapie, les personnes greffées ou celles qui ont une maladie rare."

L’Agence Régionale de Santé Grand Est a donc repéré via les professionnels de santé environ 1.200 personnes concernées dans le Bas-Rhin, et s’est engagée à fournir 300 doses de vaccins par semaine pendant 8 semaines. En pratique, depuis son ouverture, le standard du centre explose et "nous pourrions vacciner jusqu'au double, environ 2.400 personnes" témoigne Michel Pinget.

Deux séries de vaccination sont pour le moment prévues : fin avril se termineront les premières injections, complétées au mois de mai. Et une deuxième session aura lieu sur les mois de juin et juillet.

Salle d'attente du centre de vaccination de l’Institut Prévention Santé Diabète Grand Est © Radio France - Marie Maheux

Sont éligibles à la vaccination dans ce centre :

Les diabétiques de type 1 et 2 de plus de 55 ans

Les diabétiques de moins de 55 ans ayant des comorbidités

Les personnes obèses de plus de 18 ans, ayant un IMC (Indice de masse corporelle) supérieur à 30 ayant des comorbidités.

Pour toute information ou demande de rendez-vous (obligatoire), vous pouvez contacter directement le centre au 03 88 28 60 14 ou par mail à l'adresse : vaccination.ipsde@lna-sante.com.