Coronavirus : un centre de vaccination éphémère à Saint-Gilles, dans le Gard

Ce weekend, un centre de vaccination éphémère a ouvert ses portes dans la salle Jean Cazelles de la commune de Saint-Gilles. 250 seniors ont reçu une invitation à s'y faire vacciner contre le coronavirus, alors que le centre pérenne le plus proche était à 30 minutes de route.

Les centres de vaccination contre la Covid-19 ouvrent à grande vitesse dans le Gard : dès lundi prochain, il sera possible de se faire vacciner à Beaucaire et Quissac, pour une cadence de 850 vaccinations par semaine selon la Préfecture. À Saint-Gilles, seulement pour ce weekend, un centre éphémère a ouvert ses portes dans la salle Jean Cazelles. Les volontaires de plus de 70 ans ont pu être conduit en véhicule médicalisé depuis leur domicile jusqu'au lieu de vaccination.

"Moi, je ne conduis pas. Forcément ça m'arrange !" explique Marine dans la salle d'attente. Le centre le plus proche est effectivement inaccessible à pied pour les Saint-Gillois : une demi-heure en voiture, pour rejoindre les Costières de Nîmes. "J'aurais dû demander à mon fils. Là au moins, je ne dérange personne." Et d'attendre son tour, alors que l'infirmière dispose ses outils dans l'un des isoloirs.

Selon le maire Eddy Valadier, la Ville a fait un long travail pour cibler les volontaires de plus de 70 ans non-vaccinés à Saint-Gilles. Des courriers ont été envoyées par la poste : 250 seniors ont répondu favorablement à l'invitation. Le prochain centre éphémère de la ville est prévu pour le début du moi de mai, pour attribuer la deuxième dose du vaccin Pfizer.