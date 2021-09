Coronavirus : un centre de vaccination galerie marchande du centre commercial Carrefour Nîmes Etoile

Un centre de vaccination éphémère, contre le covid-19, va être installé dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour Nîmes Etoile, les 3 et 4 septembre.

Pour renforcer l’accès à la vaccination à la veille de la rentrée, un dispositif d’«aller vers» visant à faciliter la vaccination sera déployé en cette fin de semaine dans un des plus grands centres commerciaux du département du Gard. La préfecture, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Gard, ainsi que l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie s’associent pour organiser une opération de vaccination sans rendez-vous : les 3 et 4 septembre 2021, dans la galerie marchande du centre commercial Carrefour Nîmes Etoile – entrée n°3 situé au 405 Chemin Bas de Montpellier à Nîmes de 9h à 19h.

Cette opération de vaccination est réalisée par les sapeurs-pompiers du Gard. Elle est ouverte sans rendez-vous à toutes les personnes de plus de 12 ans. "Il vous suffit de vous présenter avec une pièce d’identité et votre carte vitale", indique la Préfecture. Pour les moins de 16 ans, une autorisation parentale est nécessaire (plus d’information sur le site du Ministère de la Santé ou en cliquant sur le lien https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_-_autorisation_parentale_vaccin_covid-19.pdf)