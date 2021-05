Coronavirus : un centre de vaccination nocturne ouvre à Strasbourg

Un nouveau centre de vaccination ouvre dans les anciens Haras à Strasbourg. Il fonctionne tous les soirs de 19h30 à 23h30, les jours fériés et les week-end. C'est l'IRCAD qui est à l'origine de l'initiative.

Le centre est ouvert de 19h30 et 23h30

Pour accélérer la campagne de vaccination dans le Bas-Rhin, un nouveau centre de vaccination vient compléter l'offre actuelle à Strasbourg. Un centre nocturne a ouvert ce lundi 10 mai dans les anciens Haras. Il propose des rendez-vous entre 19h30 et 23h30. Il est également ouvert les week-end et jours fériés. Plus de 140 personnes ont pu se faire vacciner dès la première soirée.

Plus de 140 personnes dès le premier soir

C'est l'IRCAD, l'institut de recherche contre le cancer de l'appareil digestif qui est à l'origine de l'initiative. "Tout s'est fait très vite,", explique le Professeur Jacques Marescaux à la tête de l'IRCAD sur France Bleu Alsace "on avait la possibilité de le faire, on en a discuté avec la préfète. On pourrait même envisager de le faire au delà de 23h30 s'il y a des besoins".

Ce centre nocturne respecte les mêmes critères d'éligibilité que les autres. 22 volontaires de l'IRCAD sont présents pour prendre en charge les personnes. Ce centre se situe rue des Glacières à Strasbourg dans le Bio Cluster des Haras.