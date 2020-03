Coronavirus : un centre médical dédié au Covid-19 à Abbeville

Il y en a désormais une dizaine dans toute la région Hauts-de-France. Un centre médical dédié au covid-19 a ouvert ce jeudi 26 mars à la salle des fêtes d'Abbeville. Il accueille les patients potentiellement infectés ou positif au coronavirus.

"Le malade doit d'abord appeler son médecin traitant, explique le docteur Agnès Ducastel, qui pilote la structure en partenariat avec la commune et le CH d'Abbeville. Si le patient présente des symptômes du Covid-19, il sera orienté vers le centre avec un rendez-vous précis. Aucun accueil spontané ne sera autorisé."

Sur place, six box ont été installés pour permettre à six malades d'être reçus en même temps. "Les patients sont d'abord reçus par un bénévole de la Croix-Rouge. On vérifie leur identité, on leur met un masque et on passe leurs mains au gel hydroalcoolique."

La salle des fêtes a été divisée en six box pour accueillir les patients. - Agnès Ducastel

Chaque malade est pris en charge dans un box par un médecin et un infirmier. - Agnès Ducastel

Le patient est ensuite examiné par un binôme infirmier-médecin. "A l'issue de l'examen, les soignants peuvent décider de confiner le patient, précise Agnès Ducastel. On peut éventuellement être amenés à faire un prélèvement sanguin pour révéler une autre infection, ou faire un scanner thoracique."

Dans tous les cas, le médecin traitant reste au centre de la prise en charge de son patient.

Manque de matériel

Pour l'instant, le centre covid-19 d'Abbeville compte suffisamment de main-d'oeuvre, "mais on ne sait pas du tout comment la situation va évoluer" reprend le médecin.

Selon Agnès Ducastel, "tous les médecins des environs sont prêts à intervenir, les infirmiers libéraux aussi". D'après elle, il y a également les infirmiers scolaires ou d'autres renforts possibles.

C'est plus le matériel qui pourrait vite manquer. "Pour le moment nous avons pu trouver des combinaisons de protection, des gants, quelque s paires de lunettes anti-projection, et des masques fournis par l'ARS, mais on sera rapidement à cours. On fait donc appel aux dons des uns et des autres, notamment des entreprises qui pourraient nous venir en aide."

Selon Agnès Ducastel, un deuxième voire un troisième centre pourraient techniquement ouvrir. "Le maire d'Abbeville nous a proposé plusieurs sites, après il faudra pouvoir assurer la présence médicale et para-médicale permanente."