Coronavirus – Un cherbourgeois transforme des masques de plongée pour aider les hôpitaux français

Les masques de plongée Décathlon ont déjà fait parler d’eux dans les hôpitaux italiens, débordés par l'épidémie de coronavirus. En manque de respirateurs, des médecins les ont utilisés pour soigner les patients.

Claude Fustin technicien en mécanique à l’Esix, l’école d’ingénieurs de Cherbourg, a repris ce concept pour l’optimiser et aider gratuitement les hôpitaux français. Il a planché sur la valve qui permet de relier le masque aux appareils médicaux. Après avoir corrigé quelques fragilités repérées sur les premières versions de la pièce, Claude Fustin a cherché à faciliter l’impression 3D de la valve.

« La valve raccord initialement n’était pas prévue pour être imprimée avec les petites imprimantes que l’on a à la maison. Or, on trouve partout en France des imprimantes 3D dans les entreprises, les écoles, les associations ou les particuliers. L’idée, c’est de récupérer le fichier et imprimer sur ces imprimantes personnelles »