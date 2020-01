Coronavirus : un cinquième cas confirmé en France, deux patients en réanimation

Les autorités confirment ce mercredi qu'un cinquième cas de contamination au coronavirus chinois a été détecté en France. Il s'agit de la fille du touriste chinois âgé de 80 ans hospitalisé à Paris depuis mardi. Ce dernier, qui est dans un état "grave" selon le Pr Yazdan Yazdanpanah, chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Bichat, est actuellement en réanimation.

D’après ce médecin, le patient, arrivé en France "le 23 janvier", a d'abord consulté les urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris le samedi 25. "Il avait de la fièvre mais pas de toux ni de signes respiratoires, il ne venait pas de Wuhan (épicentre de l'épidémie en Chine, ndlr) mais d'une ville à 400 km au nord : il était loin des critères et n'a pas été retenu comme un cas possible" d'infection au coronavirus, a-t-il expliqué. "Ce n'est qu'hier (mardi), quand il a développé et aggravé un état respiratoire, qu'il y a de nouveau eu une demande de classement et le classement a été retenu parce qu'il avait des signes respiratoires", selon le Pr Yazdanpanah. Le test s'est ensuite révélé positif.

Un premier avion pour rapatrier des Français de Chine

Concernant le rapatriement des Français qui ne présentent pas de symptôme, "un premier vol part ce soir (mercredi, ndlr)" pour Wuhan, "avec une équipe médicale d'une vingtaine de personnes" a annoncé la ministre de la Santé. "Ce vol est un vol militaire, il ramènera sur le territoire français environ 200 personnes vendredi dans la journée. Ces personnes seront transférées dans un lieu et mises en confinement pendant 14 jours. L'autre vol partira demain ou après-demain", a-t-elle ajouté.