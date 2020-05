Coronavirus : deux nouvelles victimes parmi les médecins en Alsace

Le coronavirus a fait deux nouvelles victimes parmi les médecins en Alsace. Le docteur Abdelmajid Ben Aicha est décédé aux HUS ce mardi 5 mai. Il exerçait en tant que néphrologue au sein du centre de dialyse et de néphrologie privé Diaverum, installé à l’hôpital Émile-Muller de Mulhouse. Il avait 62 ans. Il a travaillé jusqu'au 7 avril avant d'être hospitalisé dans une clinique à Strasbourg.

Les deux médecins avaient continué leur activité

On apprend également le décès d'un cardiologue strasbourgeois, le docteur André Egri. Il avait 67 ans. Il exerçait en libéral rue du Vingt-deux Novembre mais aussi aux Hôpitaux universitaires. Il a été hospitalisé plusieurs semaines avant de décéder le 1er mai.

Au total, six médecins sont à ce jour morts du Covid-19 en Alsace. Un médecin généraliste de Fessenheim Mahen Ramloll 70 ans et Jean-Marie Boeglé 66 ans gynécologue qui exerçait dans une clinique de Mulhouse sont morts fin mars. Puis début avril deux médecins généralistes Pierre Gilet 64 ans et André Charon 73 ans qui exerçaient respectivement dans le Sundgau à Dannemarie et près de Saint-Louis ont succombé.