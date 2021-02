Coronavirus : un cluster à la maison d’arrêt de Strasbourg, au moins 13 cas positifs

Trois agents et 10 détenus ont été testés positifs ces derniers jours à la maison d'arrêt de l'Elsau, située dans les quartiers sud de Strasbourg. Un nombre qui pourrait encore augmenter.

A Strasbourg, un nouveau cluster au coronavirus s'est déclaré à la maison d'arrêt de l'Elsau, dans les quartiers sud de Strasbourg. 13 personnes ont été testées positives ces derniers jours et des dépistages massifs ont été organisés auprès des détenus et des agents.

De source syndicale, les premiers cas auraient été détectés ce mercredi 3 février dans les ateliers de la prison : certains travailleurs et agents ont des symptômes. Dès le lendemain, l'administration ordonne l'arrêt de toutes les activités en commun et le vertict tombe : 10 détenus sur les 520 que compte la prison et 3 agents sont positifs au coronavirus.

Au total, ce sont l'ensemble des détenus cas contacts qui seraient à l'isolement pour 7 jours : les détenus de trois ailes de la maison d'arrêt, trois étages où des cas positifs ont été confirmés. Comme au mois de mars dernier où la prison a connu ses premiers cas de Covid-19, le dernier étage de l'un des bâtiments a été vidé et dédié aux personnes à isoler.

"Le nécessaire est fait, c'est bien géré", estime un syndicaliste de la prison. Le personnel et d'autres détenus ont été massivement testés depuis jeudi. S'il y a d'autres cas positifs, ils devraient être connus ce week-end. Les détenus malades feront eux l’objet d’un nouveau dépistage à l’expiration d’un délai de sept jours ; si le résultat est négatif, ils retrouveront un régime carcéral habituel.