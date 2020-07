Coronavirus : un cluster dans une entreprise à Valence

Après la découverte de six premiers cas chez des salariés de cette société valentinoise, une campagne de dépistage a permis de détecter six autres cas en lien avec ce cluster.

Un nouveau foyer de coronavirus a été identifié dans la Drôme. Cette fois-ci c'est dans une entreprise qu'il a été détecté. L'Agence Régionale de Santé (ARS) confirme qu'un des 13 clusters surveillés en Auvergne Rhône-Alpes "est suivi en milieu professionnel", à Valence. Six salariés ont d'abord été testés positifs, ce qui a poussé l'ARS, en lien avec l'Assurance Maladie et la médecine du travail, à "identifier des personnes contacts à risque dans la sphère professionnelle et aussi dans la sphère privée".

Neuf salariés contaminés

86 personnes en lien avec la société ont été dépistées : trois avaient contracté le coronavirus. Une soixantaine de proches, dans la sphère privée, ont été identifiés. Sur la cinquantaine déjà testés, trois sont positifs au Covid-19. Ce foyer de contamination concerne donc douze personnes à ce stade, dont neuf salariés de l'entreprise valentinoise.

Il s'agirait de la société Servipac, spécialisée dans le conditionnement, et dont la direction se refuse à tout commentaire.

"Il semblerait que pour l'heure, la situation soit maîtrisée", commente l'ARS, qui ajoute que "les mesures d’isolement et les recommandations sanitaires en vigueur ont été transmises aux personnes confirmées positives et aux personnes contacts à risque".