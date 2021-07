Coronavirus : un cluster au variant delta détecté dans une école primaire de Lansargues

Un foyer épidémique du Covid-19 a été détecté dans une classe de CM1 de l'école primaire de Lansargues avec 16 cas. La présence du variant delta est confirmée par l'Agence régionale de santé. Une vaste campagne de dépistage et de vaccination est lancée vendredi et samedi dans la commune.

La préfecture de l'Hérault et l'Agence régionale de santé annoncent ce jeudi la détection d’un premier foyer de contamination de Covid-19 par le variant delta à Lansargues. Un variant jugé "extrêmement contagieux". 16 cas ont été identifiés dans une classe primaire de la commune. Elle a été immédiatement fermée lundi veille des vacances scolaires d'été. Tous les cas positifs et leurs contacts ont été placés en isolement pour une semaine.

Les autorités lancent un plan d'action avec une vaste campagne de dépistage ce vendredi 9 et samedi 10 juillet de 9h à 12h sur la place Saint-Jean. Un appel à la vaccination est aussi lancé. En plus des centres déjà ouverts, le vaccibus des sapeurs-pompiers sera déployé aux mêmes dates et mêmes créneaux horaires sur la place du village.