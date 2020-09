Coronavirus : un cluster important en Haute-Loire, 130 personnes testées

Au total 10 personnes ont déjà été testées positives à la Covid-19 dans le cadre de ce cluster dit "critique" et qui nécessite la vérification de dizaines de cas contacts.

Le département de la Haute-Loire connait en ce moment un cluster de coronavirus d’une taille particulièrement importante. Parmi ceux en activité en région Auvergne-Rhône-Alpes, deux seulement sont dits à criticité modérée ou élevée. Ce sont ceux qui suscitent le plus d’attention de la part de l’Agence Régionale de Santé. En Haute-Loire, semble que la contamination soit partie d’un rassemblement festif, non loin du Puy-en-Velay, à laquelle une personne positive à la Covid-19 a participé.

10 personnes sont d’ores et déjà positives en incluant la première personne positive. Les ramifications sont donc immenses puisque l’Agence Régionale de Santé a identifiés 130 cas contact à qui elle demande un dépistage et une quatorzaine mais le processus est long. Actuellement 91 résultats sont encore en attente et 30 sont revenus négatifs.

Selon nos confrères de Zoom d’Ici en Haute-Loire, c’est une fête d’anniversaire avant la rentrée qui serait à l’origine de ce cluster qui concernerait des élèves de différents lycées du Puy-en-Velay et même d’Yssingeaux.