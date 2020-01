Coronavirus : "Un colis de Chine n'est pas plus dangereux que d'aller au restaurant chinois" rappelle le Samu

Bayonne, France

Le vent de panique concernant le coronavirus atteindrait-il le Pays basque ? Le Samu de Bayonne, en tout cas, enregistre cinq à six appels par jour concernant le coronavirus depuis le début de l'épidémie qui touche actuellement la Chine.

En effet, le virus a déjà contaminé près de 4500 personnes et fait 106 morts en Chine. Trois cas ont par ailleurs été découverts en France : un à Bordeaux et deux autres à Paris. Ces trois personnes étaient récemment en voyage en Chine. Elles sont actuellement hospitalisées et vont bien, selon les médecins.

Mais pas de quoi rassurer un certain nombre de nos concitoyens. "Nous recevons des appels de gens qui sont inquiets, parce qu'il y a le mot Chine, explique ainsi Tarak Mokni, le responsable du Samu de Bayonne. A partir du moment où il y a le mot Chine, les gens ont peur. Donc lorsqu'ils reçoivent un colis de Chine, ils ont peur, et ils appellent le 15 pour qu'on puisse leur donner certaines conduites à tenir. Mais un colis qui vient de Chine n'est pas plus dangereux que d'aller au restaurant chinois", tient-il à rassurer. Il s'agit en fait d'angoisses "irrationnelles", selon le médecin.

Il ne faut pas appeler le 15 sous parce qu'on est allé au restaurant chinois ou que l'on a reçu un colis chinois" — Tarak Mokni, le responsable du Samu de Bayonne

Tarak Mokni tient en revanche à rappeler qu'il "faut appeler le 15 si on revient de Chine ces 15 derniers jours, ou si on a quelqu'un qui revient de Chine ou d'un pays voisins et qui a des signes", en l’occurrence de la fièvre et de la toux. "On sera de toute façon obligé d'aller plus loin, de faire des explorations", précise le médecin. L'hôpital de Bayonne a d'ailleurs déjà tout prévu si un cas de coronavirus venait à être diagnostiqué au Pays basque, avec une cellule spéciale.