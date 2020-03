Coronavirus : un collectif de médecins caennais lance "un cri du coeur à la population"

Plusieurs médecins généralistes, spécialistes et hospitaliers de Caen se sont réunis pour écrire une tribune, largement partagée sur les réseaux sociaux depuis ce samedi matin.

Ce collectif de médecins caennais est révolté "de voir que les mesures de confinement ne sont pas suivies, ce sont pourtant les seules mesures qui pourront nous permettre de nous sortir de cette crise le plus rapidement possible."

Nous devrons choisir entre deux membres de votre famille pour une place en réanimation

Le message est clair : les médecins veulent que les citoyens prennent conscience que nous sommes en train de faire face "à la pire crise sanitaire de notre époque," et appellent donc au respect des consignes.

"Nous ne pouvons plus nous taire et vous demandons de suivre ces consignes à la lettre, faute de quoi nous ne pourrons plus rien faire pour vous soigner, faute de quoi nous devrons choisir entre deux membres de votre famille pour une place en réanimation."