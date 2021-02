Coronavirus : un collège du Val-d'Oise fermé après la découverte de deux cas de variant sud-africain

Le variant sud-africain est arrivé dans le Val-d'Oise. Le collège Jules-Ferry, à Eaubonne, est fermé depuis ce lundi 8 février, après la découverte de plusieurs cas de Covid-19. Parmi eux, deux élèves sont positifs au variant sud-africain. Le collège ne rouvrira pas avant le 1er mars. Il est également demandé aux parents d’élèves des collégiens positifs de ne pas mettre les frères et sœurs à l’école cette semaine.

Signe que la mairie prend cette menace très au sérieux : une campagne de dépistage sera proposée dans toute la ville, à partir de ce mardi 9 février. Les collégiens et leurs familles seront testés en priorité, mais la campagne sera ouverte à l’ensemble des habitants de la commune.

Depuis ce lundi matin, un nouveau protocole est entré en vigueur dans toutes les écoles de France, pour freiner la propagation des variants du coronavirus. Ainsi, les élèves doivent désormais obligatoirement porter des masques de catégorie 1 et les modèles faits maisons ne sont plus autorisés. Le nouveau protocole prévoit aussi la fermeture systématique d'une classe si un élève est cas-contact d'une personne testée positive au variant sud-africain.

Selon les derniers chiffres du ministère de l'Education nationale, qui datent de ce vendredi, neuf établissements scolaires étaient fermés en Ile-de-France jusqu'à présent, à cause du coronavirus et de ses variants. Ces fermetures concernent les établissements de Créteil et l'académie de Versailles. A Paris aucune fermeture d'établissement n'est signalée. Dans toute la région, près de 250 classes sont actuellement fermées à cause du Covid-19 : une cinquantaine à Paris, 77 dans l'académie de Versailles et 119 dans celle de Créteil. Ce week-end, l'académie de Créteil comptabilisauit 1.223 élèves positifs au coronavirus en une semaine.