Coronavirus : un collégien parisien fabrique 60 masques par jour pour les soignants

Après les grands industriels ou les petites PME, des particuliers se mettent à produire du matériel pour les personnels soignants mobilisés contre l'épidémie de coronavirus. Ca tombe bien, ils en manquent ! À 14 ans seulement, Roméo, élève de troisième du collège George Braque (Paris 13e), leur fabrique donc des visières de protection grâce à trois imprimantes 3D.

Invité de France Bleu Paris ce vendredi 10 avril, l'adolescent explique fabriquer "une sorte de serre-tête" sur lequel il pose "une feuille en plastique transparent qui protège le visage des soignants". C'est une grande marque d'imprimante 3D qui a mis à disposition son modèle et qui a donné l'idée à Roméo.

Les infirmières disent que c'est super-top !

Ce jeune parisien possédait déjà son imprimante 3D. Il en a récupéré deux supplémentaires chez un ami et dans son collège, ce qui lui permet de fabriquer 60 masques par jour, qu'il livre tous les midis à côté de chez lui, à l'hôpital privé des Peupliers. "Ils sont super contents et étonnés de voir un jeune de 14 ans leur livrer ces masques" s'enthousiasme Roméo. Après avoir livré 250 masques à l'hôpital, il va en proposer aux Ehpad et aux médecins.

Une cagnotte pour aider Roméo

Cette production a tout de même un coût : 42 euros pour produire 60 masques par jour. Roméo et son collège ont déjà financé les 250 premiers supports de visière. Pour en produire d'avantage, le collégien a déjà collecté plus de 5.500 euros sur une cagnotte Leetchi. Vous pourrez en savoir plus sur son projet en vous rendant sur son site internet.