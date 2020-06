Coronavirus : un concert virtuel avec Shakira et Coldplay pour soutenir la recherche d'un vaccin

Shakira et le groupe Coldplay participent samedi à un grand concert virtuel pour soutenir la recherche d'un vaccin contre le coronavirus.

Coldplay, Usher, Shakira, Justin Bieber ou encore Christine and the Queens : de très nombreux chanteurs se mobilisent ce samedi pour la bonne cause. Ils participent à un grand concert virtuel pour soutenir la collecte de dons dans le cadre de la recherche d'un vaccin contre le coronavirus.

"Les artistes ont le pouvoir d'inspirer le changement (...) Le 27 juin, lors du sommet et concert, artistes, scientifiques et dirigeants mondiaux vont parler d'une seule voix, dans un moment sincère et rare d'unité mondiale", a salué dans un communiqué Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Elle organise l'événement avec l'organisation Global Citizen.

David Beckham, Salma Hayek et Charlize Theron vont prendre la parole

Outre les stars de la musique, d'autres célébrités interviendront également lors du concert présenté par l'acteur Dwayne Johnson. Parmi les noms prestigieux annoncés, il y a le footballeur David Beckham, les actrices Salma Hayek et Charlize Theron ou encore l'acteur Hugh Jackman.

Cet événement permettra d'encourager la communauté mondiale qui s'attaque à l'accès équitable aux soins de santé et aux autres injustices énormes auxquelles notre monde est confronté. Ce moment de l'histoire nous concerne tous, alors unissons-nous pour tracer les sillons d'un avenir meilleur, pour tous. - Dwayne Johnson

A leurs côtés, des experts et leaders d'opinion seront présentes, comme Melinda Gates, présidente de l'Alliance mondiale pour les vaccins et vaccinations, et Ngozi Okonjo-Iweala, femme politique nigériane.

Diffusé en France

Le concert sera diffusé sur les réseaux sociaux, notamment la chaîne Youtube de la Commission européenne, mais aussi sur de nombreuses chaînes de télévision. En France, il sera retransmis par CStar, en différé dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin à 0h45. Il sera aussi diffusé sur Canal+ Afrique.

Au même moment se tiendra la conférence des donateurs, issue d'un mouvement lancé le 4 mai dernier. Fin mai, près de 10 milliards d'euros avaient déjà été récoltés.