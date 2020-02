Coronavirus : un couple d'Anglais hospitalisé à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Cinq nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés en France ce samedi matin. Il s'agit d'un groupe de touristes anglais en vacances en Haute-Savoie. En tout, onze personnes ont été hospitalisées dans différentes villes, notamment à Saint-Étienne.

Un couple a été admis au CH Nord ce samedi matin. L'un des deux patients est positif au coronavirus, l'autre a été placé sous surveillance.

Dans un communiqué, le CHU indique qu'ils ont été acheminés depuis la Haute-Savoie via un "transport sanitaire spécifique". Les patients ne sont pas passés par les urgences et ont directement intégré des chambres confinées prévues à cet effet. Ils sont pris en charge "selon les protocoles de soins en vigueur" et "leur état de santé ne présente pas de caractère de gravité" explique le communiqué.

Retracer le parcours des personnes contaminées

Une opération d'identification a été lancée en Haute-Savoie pour trouver d'éventuels autres malades. Parmi les cinq personnes contaminées, il y a un enfant de neuf ans. Dans une conférence de presse, le directeur de l'ARS Rhône Alpes indique que l'enfant a fréquenté deux écoles en Haute-Savoie. Des investigations sont en cours pour tester les personnes qui ont été en contact avec lui mais aussi avec les adultes.

Un numéro vert mis en place

Un numéro spécifique a été mis en place pour les personnes qui pensent être concernées par les cas en Haute-Savoie: le 0800 100 379.

De plus, un autre numéro vert a également été mis en services il y a quelques jours pour répondre aux inquiétudes de la populations et aux questions qui ne sont pas strictement médicales. Il s'agit du 0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste fixe en France 7 jours sur 7 de 9H à 19h).

En cas de symptômes,"fièvre, toux, difficultés à respirer, au retour de Chine ou de contact avec les cas confirmés de Haute Savoie", le CHU de Saint-Étienne rappelle également qu'il ne faut absolument pas se rendre aux urgences, mais composer le 15.