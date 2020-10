Coronavirus : un couvre feu attendu dès cette fin de semaine en Vaucluse

Les restaurateurs, les cafetiers et les directeurs de théâtre se préparent en Vaucluse à un couvre-feu. La situation sanitaire s'est brutalement détériorée en quelques jours, ce qui pourrait faire basculer le département dès samedi 24 octobre en zone d'alerte maximale.

La situation sanitaire en Vaucluse continue de se dégrader. De 157 personnes contaminées pour 100.000, la semaine dernière, le département compte désormais 235 cas pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence du virus chez les plus de 65 ans a atteint les 198 cas pour 100.000. Le taux de positivité est en aussi en augmentation de 2 points soit 12.7 % . 25 clusters sont en cours d'investigation par l'ARS.

Le Vaucluse ou une partie du Vaucluse pourrait au vu de ces données basculer en zone couvre-feu dès ce samedi 24 octobre. Ces nouvelles mesures entraîneront une interdiction de sortie de 21 h à 6 h du matin sans attestation. Les salles de sport, de jeux et les piscines seront fermées sauf pour les scolaires ou accueil collectifs et de sportifs de haut niveau. Les fêtes foraines, salons et foires seront interdits. Selon les prévisions sanitaires, sans couvre feu, le taux d'incidence en Vaucluse passerait en 15 jours de 230 cas pour 100.000 à 530 cas.

La programmation de la Semaine d'Art bousculée

De nombreux théâtres commencent à changer les horaires de leur programmation pour la Semaine d'Art qui débute ce vendredi 23 octobre. A La Factory, par exemple à Avignon, les spectacles prévus à 20 h ou 20 h 30 démarreront à 19 h. Une représentation est annulée pour le samedi 31 octobre à 21 h . Le festival Villeneuve-en-scène annule les trois soirées prévues les 23,24 et 25 octobre dans le cadre de la semaine d'art d'Avignon.

Les cafetiers et restaurateurs se préparent à fermer le soir

Dans le secteur de la restauration et des bars, les professionnels viennent de recevoir des consignes de l'UMIH 84. L'Union des métiers et des industries de l’hôtellerie leur conseille de ne pas faire de stock pour cette fin de la semaine, et de commencer à vérifier les plannings de la semaine prochaine pour que leurs employés bénéficient du chômage partiel.

134 personnes sont actuellement hospitalisées en Vaucluse dont 11 en réanimation. Ces malades sont âgés de 48 à 71 ans. Depuis le début de l'épidémie, 90 personnes sont décédées du coronavirus dont 12 en EHPAD.