Coronavirus : un couvre-feu instauré dans la métropole lilloise dès samedi de 21h à 6h

La fermeture des bars, l'instauration d'un protocole sanitaire plus strict dans les restaurants et la limitation de l'accueil des étudiants à l'université n'ont pas suffi à endiguer l'épidémie de coronavirus dans la métropole lilloise. Mercredi 14 octobre, le président de la République Emmanuel Macron annonce sur TF1 et France 2 la mise en place d'un couvre-feu dès samedi, de 21h à 6h dans les 95 communes de la MEL.

Des exceptions et des contrôles

Outre la métropole de Lille, ce couvre-feu concerne la région Île-de-France et sept autres métropoles : Grenoble, Lyon, Aix Marseille, Montpellier, Saint-Etienne, Rouen et Toulouse. Ce couvre-feu durera six semaines, jusqu'au 1er décembre. "Il serait disproportionné de reconfiner le pays", insiste le président de la République.

On ne sortira plus du restaurant après 21h, on n'ira plus faire la fête chez des amis

Ce couvre-feu signifie qu'"on ne sortira plus du restaurant après 21h, on n'ira plus faire la fête chez des amis, parce que c'est là qu'on se contamine", souligne Emmanuel Macron. Pour autant, pas d'interdiction de circuler : les personnes qui travaillent de nuit par exemple, ou qui ont un impératif sanitaire entre 21h et 6h, pourront se déplacer mais "il y aura des contrôles". Des policiers seront déployés pour faire appliquer la mesure ; en ca d'infraction vous risquez 135 euros d'amende, et 1500 euros en cas de récidive.

L'offre de transports en commun ne sera en revanche pas réduite, et les déplacements entre région ne seront pas interdits, précise Emmanuel Macron : "On pourra partir en vacances, mais il faudra respecter les règles, c'est du bon sens !" Il demande notamment de "ne pas être plus de six à table" dans nos vies de tous les jours.

La deuxième vague est là

La situation sanitaire est très critique dans la métropole lilloise puisque le nombre de cas pour 100 000 habitants se rapproche des 500. C’est plus qu’à Paris où ce chiffre avoisine les 400. C’est à l’hôpital que la deuxième vague de l’épidémie se fait le plus ressentir. Le taux d’occupation des lits en réanimation dans le département du Nord est passé de 8 % à 35 % en un mois. Le nombre de décès dans le département augmente également : en une semaine près de trente personnes sont décédées dans le Nord, contre quinze la semaine précédente.

Dans le reste de la France, nous avons 20 000 cas en moyenne de plus par jour, indique le président de la République : "200 personnes entrent en réanimation chaque jour. 32% des services de réanimation sont occupés par des patients Covid, ce qui place ces services dans une situation de pression qui n'est pas soutenable." Le but du couvre-feu est de ramener ce chiffre "à 10 à 15%", explique Emmanuel Macron, qui juge cette mesure "pertinente" pour réduire la circulation du virus.

Juste avant les annonces d'Emmanuel Macron, le gouvernement a rétabli par décret l'état d'urgence sanitaire dans toute la France à partir de samedi. Il avait pris fin le 10 juillet en métropole. Cet état d'urgence permet des mesures limitant la liberté de circulation ou l’instauration d'un reconfinement local.

Plus d'informations à venir