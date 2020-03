Coronavirus : un décès dans l'Yonne

147 malades sont recensés en Bourgogne-Franche-Comté ce mardi soir. 28 nouveaux cas comptabilisés en 24h .Tous les départements sont désormais concernés. Un décès est à déplorer dans l'Yonne d'un patient domicilié en Ile -de-France signale l'ARS sans donner plus de précision.

Un patient toujours hospitalisé à Sens

Jusqu'ici la Nièvre était le seul département épargné par le covid-19, ce département a enregistré ces deux premiers cas. Ils sont confinés a domicile. C'est d'ailleurs la prise en charge la plus couramment adoptée. Dans l'Yonne, un patient est toujours hospitalisé à Sens dans un état stable. Une poignée de cas potentiels , trois ou quatre pas plus, sont en cours de test.

Le virus circule peu en Cote d'Or et en Saône et Loire, où la situation évolue lentement. Il est en revanche beaucoup plus actif dans le Doubs et la Franche-Comté qui concentrent le plus grand nombre de cas.

Sur les 147 personnes comptabilisées dans la région, plus des deux tiers sont suivies à domicile, c'est à dire qu'un médecin prend de leur nouvelles régulièrement pour le cas échéant décider d'une hospitalisation. Deux patients à ce jour sont guéris.

Mercredi matin à 8h15 sur France Bleu Auxerre nous avons invité le Dr. Philippe Milleret, anesthésiste, chef du pôle de médecine à l'hôpital de Sens, l'un des coordinateurs coronavirus au sein de l'établissement .

Réserve sanitaire

Le CHU de Besançon, qui a activé son plan blanc le 9 mars, accueille depuis ce mardi à la suite de sa demande relayée par l’ARS, une équipe de la réserve sanitaire mise à disposition par Santé publique France : des médecins, des infirmiers en soins généraux ou en anesthésie-réanimation, des aides-soignants. Plus de 30 professionnels de santé viennent en renfort de services fortement mobilisés et eux-mêmes impactés par le coronavirus.

Priorité aux plus fragiles

L’ARS Bourgogne-Franche-Comté en appelle dans un communiqué au civisme et à la responsabilité de tous pour appliquer des mesures de bon sens, se protéger et protéger les plus fragiles, dans un souci d’efficacité collective.

Dans les EHPAD, les visites aux résidents, sauf cas exceptionnels déterminés avec la direction de l’établissement, sont fortement déconseillées (les personnes mineures tout particulièrement). Les personnes symptomatiques sont interdites de visite. Les services intervenant au domicile invitent les personnes qu’ils accompagnent à limiter leurs sorties, les visites à leur domicile de personnes extérieures, et en particulier les contacts avec les mineurs.

Dans tous les cas, les recommandations relatives aux gestes barrières leur sont rappelées. Dans les établissements de santé, les mesures suivantes doivent être appliquées : - Pas plus d’une personne par visite ; - Interdiction des visites pour les personnes mineures ; - Interdiction de visites pour toute personne présentant des symptômes.