Coronavirus : un décès et plusieurs nouveaux cas à l'EHPAD de Sillingy

Une résidente est décédée du coronavirus et trois autres personnes sont confirmées positives, dont deux dans un état critique à l'EHPAD "le Bosquet de la Mandallaz" basé à Sillingy en Haute-Savoie. La résidente décédée âgée de plus de 80 ans était hospitalisée depuis plusieurs jours à Annecy.

Deux résidents supplémentaires sont en cours de dépistage et trois présentant des poussées de fièvre sont sous surveillance. Les autres personnes âgées de la maison de retraite "vont bien" affirme la direction ce vendredi.

L'équipe de soignants également touchée

Chez les soignants aussi le virus a frappé : un membre du personnel est confirmé positif au virus et trois autres sont en cours de dépistage. Dans tous les cas, il s'agit d'une forme bénigne de la maladie.

"La crise est réelle, compliquée mais gérée" affirme la direction de l'EHPAD "le Bosquet de la Mandallaz" de Sillingy en Haute-Savoie.

La direction affirme dans un communiqué qu'elle a fait le nécessaire pour disposer d'un stock complet de matériel médical de protections pour une autonomie de plusieurs semaines. Depuis trois jours une équipe mobile d'hygiène de l'hôpital d'Annecy est très présente sur l'établissement pour accompagner les équipes.

Le coronavirus freine les candidatures de soignants

La quasi-totalité de l'équipe de soignants est en poste et assure le surcroît de travail. Toutefois, l'établissement est confronté au manque de personnel et n'a pas pu recruter de personnel soignant supplémentaire. À court terme, ce problème va s’accélérer face au coronavirus et au problème de garde d'enfants du personnel sur place avec la fermeture des crèches et établissements scolaires. La direction reconnaît que désormais la présence de coronavirus dans la maison de retraite freine les candidatures.