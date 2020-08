Coronavirus : un décès supplémentaire en Vaucluse

Le virus circule en Vaucluse et trois nouvelles personnes se trouvent en réanimation à l’hôpital d'Avignon. Sept autres sont hospitalisées, c'est un peu moins que la semaine dernière ou 11 personnes séjournaient à l’hôpital à cause du coronavirus. Depuis le début de l'épidémie , 39 personnes sont mortes dans le département après avoir contracté le virus. C'est un décès de plus en une semaine.

Dans la Région on compte plus de 1 100 contaminations supplémentaires par rapport à la semaine dernière et 4 décès en plus.

