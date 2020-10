Coronavirus : un dépistage Covid organisé à Châtillon-sur-Indre pour rassurer la population

Malgré une densité de population plus faible, des foyers de contamination sont également détectés en zones rurales. C'est le cas à Châtillon-sur-Indre, avec la découverte de cas positifs de Covid-19 à l'Ehpad et à l'école communale. "Pour moi, le démarrage de ces foyers de contamination, ce sont les réunions de famille. En famille ou encore entre amis, c'est assez humain, on baisse la garde et on oublie les fameux gestes barrières. Et si j'ai un seul message à faire passer en ce qui concerne le coronavirus, si vous souhaitez protéger votre famille et tous ceux que vous aimez, n'oubliez pas ces gestes barrières", insiste le Docteur Laubus, la directrice du Laboratoire "Bio Médiquale Centre de Buzançais", responsable du prélèvement à Châtillon-sur-Indre.

Pas de bousculade à la salle des fêtes Tivoli de Châtillon-sur-Indre pour ce dépistage Covid © Radio France - Sylvain ROGIE

Environ 50 habitants de Châtillon-sur-Indre se sont déplacés pour être testés ce jeudi 15 octobre. Après quelques minutes d'attente, vous vous installez sur une chaise, la tête légèrement en arrière et le test démarre.

Trouver des patients asymptomatiques

Gwendoline, qui travaille auprès des personnes handicapés à Lureil, est venue se faire tester à la demande de son employeur."Franchement ce n'est pas très douloureux. Il y a juste une petite sensation de brûlure mais rien de méchant", assure-t-elle. Ces personnes venues se faire tester sont en bonne santé apparente. "L’intérêt de ces dépistages, c'est de trouver ces patients asymptomatiques, ceux qui vont peut-être diffuser le virus sans le savoir", précise le Docteur Laubus.

La même campagne de dépistage aura lieu à la salle des fêtes de Tournon-Saint-Martin dans l'Indre ce vendredi 16 octobre de 10h à 12h, où une dizaine de personnes ont été contaminées ces derniers jours.