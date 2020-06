Coronavirus : un dépistage de masse gratuit organisé dans le nord et l'est du Béarn

Cette grande opération de dépistage gratuit du covid-19 sera menée mardi 23 juin et mercredi 24 juin sur le territoire de trois communautés de communes en Béarn : la communauté de communes des Luys en Béarn, celle du Pays de Nay et la communauté de communes du Nord-Est Béarn, un territoire de près de 93 000 habitants. Ces trois collectivités sont déjà unies par un contrat local de santé piloté par l'agence régionale de santé. C'est dans ce cadre que la population va pouvoir bénéficier de ces tests gratuits.

Florence Perrin, responsable santé publique à l'agence régionale de santé Copier

On a eu des cas dans certaines communes de ce territoire. Il s'agit d'évaluer le niveau de circulation du virus

— Florence Perrin, responsable santé publique à l'ARS Nouvelle-Aquitaine

On a affaire à une population rurale, parfois éloignée des consultations médicales. Là, il ne sera pas nécessaire de se déplacer jusqu'à un laboratoire. Ce sont les tests PCR, qui seront pratiqués et pas les tests virologiques.

Jean-Jacques Cérisère président de la commission santé à la communauté de communes des Luys en Béarn Copier

Cela permettrait d'isoler les personnes pour éviter la propagation du virus

— Jean-Jaqcues Cérisère

L'ARS espère dépister au moins une centaine de personnes sur chacun des trois sites. Pas besoin de prendre rendez-vous, il suffira de se présenter ce mardi et mercredi entre 9 heures et 12 heures au sein des Maisons de santé de Garlin, de Pontacq et du centre médical avancé de Bénejacq pour les habitants de la communauté de communes des Luys en Béarn, de Pays de Nay et de Nord-Est Béarn.