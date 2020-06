Coronavirus : un dépistage de masse s'organise à Aubenas en Ardèche après l'apparition d'un cluster

C'est une opération massive qui se prépare à Aubenas (Ardèche) : jusqu'à 600 dépistages pourront être réalisés chaque jour, de mercredi 24 à vendredi 26 juin, sur le parking d'un stade de la commune. Depuis l'apparition d'un foyer de contamination le 8 juin dans le quartier des Oliviers, les habitants sont inquiets. Le nombre de personnes contaminées au coronavirus ne cesse de grimper.

42 personnes contaminées à ce jour

Le 12 juin, 22 cas positifs étaient recensés par l'Agence régionale de santé, suite à deux réunions familiales pendant lesquelles les gestes barrières n'auraient pas été suffisamment respectés. Puis, mercredi 17 juin, 38 personnes, en lien avec le cluster, sont porteuses du virus. Ce samedi, 42 cas sont confirmés selon l'ARS, dont au moins quatre Drômois.

Un test gratuit

Pour casser le plus rapidement possible les chaînes de transmission, les habitants du quartier des Oliviers, et ceux qui y travaillent, sont donc invités à se faire tester gratuitement, par le biais d'un prélèvement "naso-pharyngé" (test PCR). Ils devront préalablement téléphoner à la mairie pour obtenir un rendez vous.

Les professionnels de santé profiteront de ce dépistage de masse pour sensibiliser le public aux gestes barrières et au danger que représente le Covid-19, malgré la baisse continuelle du nombre de malades en France. Si des personnes sont testées positives, elles seront isolées pour éviter une plus large propagation du virus. Cette opération est coordonnée par l'Agence régionale de santé, la préfecture et la mairie d'Aubenas.