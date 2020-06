Coronavirus : un dépistage gratuit pour les personnes sans abri à La Rochelle

Comme tous les jeudi après midi, les sans abris arrivent petit à petit à la permanence d'accueil de l'association Altéa Cabestan à La Rochelle. Les personnes viennent chercher de quoi manger, un logement ou se soigner. Mais cette semaine, elles peuvent aussi se faire gratuitement tester pour savoir si elles sont porteuses du coronavirus. "Cette vie à la dure fait que les personnes sont sur des besoins vitaux, et pas forcément sur de la prévention" pour Jean-Michel Debernard, chef de service éducatif au pôle urgence de l'association.

Effectivement, aucun des présents (une petite dizaine d'hommes principalement et quelques femmes) ne dit redouter le coronavirus à l'exception de Francis : "vu l'age que j'ai, ça serait bien que je sache ce que j'ai du point de vue de la santé". Francis a 59 ans, ce sont ses amis qui l'ont incité à venir faire le test. Pour Frédérique, une grande jeune femme maigre le dépistage est aussi une manière de protéger son entourage : "on était confiné, on a fait des efforts, on s'est protégé les uns les autres, donc on continue les efforts. J'ai tout fait pour ne pas le transmettre". Pour Rodolphe, il s'agit de protéger ses filles qui viennent le voir ce week-end : "Je peux avoir le coronavirus sans être malade, je n'ai pas envie de le filer à d'autres personnes".

Aucun sans abri n'a été testé positif au Covid à La Rochelle

Les sans abris ont été confinés comme tout le monde à La Rochelle : dans des appartements mis à disposition par les associations, et aussi au camping municipal que la ville de La Rochelle à ouvert et une grande enseigne à équipé de tentes et de tout le nécessaire pour vivre. "Tous les dispositifs ont bien fonctionné" constate le Dr Dominique Crozas, le médecin de la permanence de soin de l'hôpital de La Rochelle qui suit les personnes sans abri. Aucune d'entre elle n'a été testée positive au Coronavirus jusqu'à présent. "On n'a pas vu tout le monde, il y a beaucoup de porteurs sains" nuance le Dr Crozas, "il y a des gens qui n'ont pas eu les symptômes qui nous auraient conduit à faire des prélèvements, on ne peut pas savoir s'il n'y a pas eu de cas. mais en tout cas tout à bien fonctionné, grâce aussi aux professionnels des associations qui se sont énormément investis". Le médecin constate aussi que ceux qui sont restés dans la rue, ont fait l'effort de ne pas se regrouper pour éviter la promiscuité.

Rodolphe a accepté de subir le test proposé par les biologistes du laboratoire BIO 17 © Radio France - Marie-Laurence Dalle

Les tests se déroulent ce jeudi et ce vendredi dans un des bus du Samu Social. Deux biologistes du laboratoire BIO 17 sont habillés de combinaisons blanches, masques, visière et gants. "Le prélèvement se fait d'abord au niveau de la bouche, je vais vous gratter un petit peu les amygdales avec un coton tige, et après je vais l'introduire dans les deux narines" répète le Dr Christian Filiol à chacun des volontaires. Les résultats seront communiqués lundi, par le médecin de la permanence de soins, à l'accueil de jour. Mais les biologistes notent, quand ils en ont un, le numéro de téléphone de chacun pour le prévenir si le test était positif.

Un dépistage grand public à Saint Jean d'Angély

L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine mène cette campagne de prélèvement auprès des personnes éloignées des soins. Le 10 juin, des tests gratuits seront aussi proposés aux habitants des 41 communes du canton de Saint Jean d'Angély. Le dépistage aura lieu sur la place où se déroule le marché. "On a le sentiment avec le déconfinement et la reprise des activités que tout va bien" reconnait Nicolas Amélineau responsable de pôle à l'ARS à La Rochelle. "Nous sommes dans un département où le tourisme va créer davantage de mouvements" dit-il en appelant à rester vigilant. Les tests proposés aux sans abri ne seront qu'un indicateur de la manière dont circule le virus dans la population SDF : "plus le nombre de test sera important, plus l'indicateur sera précis même s'ils ne sont pas représentatifs" dit le Dr Filliol, biologiste. Une trentaine de personnes sont attendues sur les deux jours de tests pour les sans abris, jusqu'à ce vendredi soir.