Coronavirus : un dépistage massif bientôt organisé à Lille et à Roubaix ?

Les habitants de Lille et de Roubaix vont-il bientôt être soumis à un dépistage massif du coronavirus ? D'après le professeur Philippe Froguel, chercheur au CHRU de Lille, le gouvernement envisagerait cette option pour les semaines à venir, et la métropole lilloise pourrait être zone pilote.

Le généticien - qui travaille depuis le début de l'épidémie sur les tests anti-covid - a envoyé une note à ce sujet au président Macron la semaine dernière, et le mardi 17 novembre, il évoquait encore la question en visio-conférence avec le ministre de la santé Olivier Véran.

Logisitique énorme

Les grandes lignes d'un tel dépistage devraient être les mêmes que ce qui s'est déjà fait ailleurs en Europe, par exemple à Liverpool en Angleterre, ou encore en Slovaquie.

"Il faut tester abolument tout le monde, explique le professeur Froguel. Soit par des tests antigéniques, soit par d'autres types de tests, comme des tests salivaires. Pour cela, on a besoin des listes de tous les habitants. L'idée c'est de les joindre personnellement, leur donner rendez-vous dans des barnums, ou de se rendre chez eux pour les prélever."

Faire un test massif à Lille, ça veut dire mobiliser 1.500 personnes pendants 2-3 jours

A l'échelle d'une ville comme Lille, c'est "une logistique énorme" assure le chercheur. "Pour faire ça à Lille, il faut mobiliser 1.500 personnes pendant 2-3 jours. Mais on ne testera que ceuxqui voudront, car en France, on ne peut pas obliger les gens."

Et ensuite ? Les personnes testées positives devront rester à l'écart. "On va leur proposer de s'isoler pendant une semaine, et verifier s'ils le font vraiment, pour éviter qu'ils transmettent la maladie à d'autres."

Celles dépistées négatives devront continuer de faire attention, "même si elles ne sont a priori pas porteuses à l'instant T".

Les modalités précises de l'opération, notamment le type de test à utiliser, restent à définir. "Nous plaidons pour le test salivaire, mais la Haute autorité de santé continue de bloquer le salivaire pour les non-symptômatiques."

Eviter une troisième vague

Avec ce dépistage massif, l'objectif est de casser la chaîne de contamination. "Le confinement actuel n'est pas aussi strict que le premier, ce qui veut dire que la circulation du virus ne sera jamais nulle."

Donc pour le professeur Frogel, "il n'y a pas 36 solutions" pour baisser cette circulation : soit on continue le confinement encore plusieurs semaines, soit on fait un dépistage massif pour forcer le virus à disparaitre.

Concrètement, avec le dépistage massif l'idée est "d'identifier le plus possible de porteurs sains et de les isoler suffisamment pour qu'il ne transmettent pas le virus."

D'après le généticien, "on n'éradiquera pas l'épidémie comme ça", mais si tout se passe bien on arrivera "à éviter une troisième vague, ou au moins éviter que les hôpitaux soient de nouveau submergés."

Pourquoi Lille et Roubaix ?

Selon nos informations, c'est le ministre de la santé Olivier Véran qui a mentionné Lille et Roubaix comme potentielles zones d'expérimentation. Le gouvernement viserait des secteurs plutôt urbain, avec un nombre de contamination relativement important.

La ville de Saint-Etienne, en Auvergne-Rhône-Alpes, aurait aussi été évoquée.

Mais pour le professeur Froguel, "cela va dépendre des possibilités locales. Ce n'est pas sûr que ça se fasse dans toute la métropole lilloise. Nous, nous plaidons pour toute la métropole, car l'objectif c'est la France. Là c'est un pilote, et si on le fait trop petit, les leçons qu'on en tirera seront moins importantes."

De son côté, le chercheur lillois assure avoir prévenu le maire de Lille Martine Aubry, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, et le président de la Métropole européenne de Lille Damien Castelain, car "il faut une vraie aide des collectivités".

Par contre, contactée, l'Agence régionale de santé n'a pas souhaité donner davantage d'information sur la question.