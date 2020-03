Coronavirus : un député valdoisien LREM contaminé

Deux nouveaux cas de Coronavirus à l'Assemblée nationale, dont celui de Guillaume Vuilletet, député LREM de la deuxième circonscription du Val-d'Oise. L'élu a confirmé ce lundi 9 mars être touché par le Covi-19.

Le député valdoisien aurait probablement été contaminé à l'Assemblée nationale. Il doit rester confiné à domicile.

La deuxième circonscription du Val-d'Oise regroupe le canton de Cergy-Sud et les communes de Neuville-sur-Oise, L'Isle-Adam et Saint-Ouen l'Aumône. Avec près de 190 000 habitants, c'est la plus peuplée de France.

Dépisté à la Pitié-Salpêtrière

"J'ai eu une poussée de fièvre vendredi soir, on m'a envoyé un véhicule du Samu et j'ai été dépisté à la Pitié-Salpêtrière", a-t-il détaillé à nos confrères de l'AFP, en précisant qu'il se porte bien.

Le député valdoisien est donc confiné à domicile. Il compte néanmoins poursuivre ses activités d'élu en télétravail : "Ces quatorze prochains jours ne me verront pas sur le terrain mais c’est ainsi. (...) Pendant cette période, je continuerai mon activité de façon digitale, comme des milliers d'autres Français", a souligné Guillaume Vuilletet sur sa page Facebook.

Deux nouveaux cas de Coronavirus ont donc été recensés parmi les députés, a indiqué dimanche l'ARS Ile-de-France dans son bilan de suivi quotidien. La députée PS de la Sarthe Sylvie Tolmont a également révélée avoir été contaminée. En tout quatre parlementaires sont touchés par le Covid-19.

Député en télétravail

Guillaume Vuilletet est par ailleurs candidat sur une liste pour les municipales à Méry-sur-Oise, dans le Val-d'Oise. Une commune foyer du Coronavirus. Mais c'est plutôt au Palais Bourbon qu'il pense avoir attrapé le virus, car c'est là-bas qu'il a passé l'essentiel de son temps la semaine dernière.

L'Assemblée nationale a pris une série de mesures pour lutter contre la propagation du virus, notamment en incitant à favoriser le télétravail.