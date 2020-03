Coronavirus : un deuxième mort dans la région Pays de la Loire

Une deuxième victime du coronavirus dans la région Pays de la Loire. Il s'agit d'un homme de 91 ans mort dimanche dernier au CHU d'Angers, a indiqué ce mardi l'Agence régionale de santé. Sur les 109 cas recensés et hospitalisés dans la région, une dizaine de malades sont en réanimation.

Cinq cas avérés en réanimation

Cinq personnes atteintes du Covid-19 sont en ce moment en réanimation, deux à Nantes trois à Angers. Huit autres le sont aussi, des cas suspects qui n'ont pas encore été testés positifs au coronavirus, dont trois à La Roche-sur-Yon, deux à Nantes, un à Cholet, un au Mans...

Dans son premier point presse avec l'ARS depuis les annonces de confinement, les professionnels de santé ont rappelé l'importance de restez chez soi, de consulter son médecin en cas de légers symptômes et de n'appeler le Samu qu'en cas d'urgence car le centre d'appel est saturé et a reçu deux fois plus d'appels que d'habitude.