Coronavirus : une étude et un diagnostic sur un test sérologique Covid-19 réalisés à Châteauroux

Ce test pour savoir si vous avez déjà rencontré le Coronavirus ou non est à l'étude. Il est pour le moment gratuit et destiné uniquement aux professionnels de santé volontaires. C'est une étude réalisée par Covipharma, Federgy en collaboration avec deux laboratoires : Biogyne et Monali.

Les fameux tests sérologiques sont sur toutes les lèvres surtout depuis que le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué un déconfinement progressif le 11 mai prochain. A Châteauroux, Alain Grollaud, docteur en pharmacie et directeur général d'Optipharm s'est lancé pour démontrer aux pouvoirs publics mais surtout au ministre de la santé, qu'il y avait une possibilité d'être testé rapidement par des professionnels de santé avec des résultats fiables.

L'objectif c'est de faire en sorte que les professionnels de santé et en particulier les médecins, pharmaciens et infirmières soient autorisés, comme c'est le cas aux Etats-Unis, à effectuer le test rapide COVID-19 à partir de fin avril. Ce samedi une cinquantaine de professionnels de santé tous volontaires se sont rendus avec des masques au 159 avenue de Verdun chez Optipharm pour un test sérologique totalement gratuit.

Alain Grollaud, docteur en pharmacie : "Les pouvoirs publics veulent mettre sur le marché quatre ou cinq tests qui sont fiables à 98,5%."

Alain Grollaud, docteur en pharmacie à Châteauroux

L'objectif c'est aussi et surtout que ce test soit agréé par le Ministère de la Santé pour pratiquer un dépistage de masse de la population en vue du déconfinement progressif.

Il y a beaucoup de fabricants de tests dans le monde et ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne sont pas tous fiables contrairement au nôtre."

Alain Grollaud est docteur en pharmacie et directeur général d'Optipharm : _"_C'est une étude qui est en fait le prolongement de ce qui est fait dans les grands hôpitaux Parisiens comme Bichat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de fabricants de ces tests dans le monde et que tous ne sont pas fiables. C'est pour cette raison que les pouvoirs publics ont voulu certifier quatre ou cinq tests qui sont fiables rappelons le à 98,5 % !"

Et attention, prévient Alain Grollaud, ce ne sera pas un auto-test : " Ce sera en fait un test rapide effectué par des professionnels de santé qui seront les seuls habilités à le pratiquer. Et on espère qu'Olivier Véran, le Ministre de la Santé va autoriser les médecins pharmaciens et infirmières à pratiquer ces tests pour pouvoir faire un dépistage de masse."

Enfin grâce à une application appelée Monali à télécharger sur Appstore ou google play store, appli sécurisée. Cette application permet notamment de collecter les résultats et de les remonter aux ARS, de façon anonyme si les pouvoirs publics le demandent.