Coronavirus : un dispositif d'accueil de jour comme de nuit à Avignon pour les SDF durant le confinement

Un centre d’hébergement d'urgence ouvert par la préfecture et la municipalité dans le gymnase du lycée Aubanel avec l’accord du Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur et de l’Éducation Nationale. Un hébergement qui vient s'ajouter aux accueils de jour comme de nuit déjà en place dans Avignon.

Partant du constat que des personnes sans domicile présentes dans les rues d’Avignon ne souhaitent pas rejoindre les hébergements qui leur sont proposés par le 115 ou que le 115 ne trouve pas de logement ou d’hébergement adapté, le préfet et le maire d’Avignon avaient dés le 30 mars décidé d’ouvrir conjointement ce centre d’hébergement dans le gymnase du lycée Aubanel.

Il complète le dispositif déjà en place d'accueil de jour comme de nuit pour les sans domicile fixe. Que ce soit a l'accueil de jour du Secours Catholique , boulevard Saint Michel, qui a rouvert le 26 mars mais réduit sa capacité à dix personnes avec distanciation sociale ou la halte de nuit du boulevard Eisenhower géré par l'association Habitat Alternatif Social. Inutile de dire que le public accueilli est plus que jamais fragilisé en période de confinement. D’où nécessité de s'adapter pour ces lieux comme a la halte de nuit avec par exemple un tour de rôle un par un aux douches ou bien de proposer des services particuliers à l'intérieur de ce centre d'hébergement installé dans un gymnase. Si la capacité d'accueil du centre peut aller jusqu'à cinquante personnes justement l'occupation a été limitée depuis l'ouverture à une vingtaine hommes et femmes. Un chiffre qui couvre entièrement jusqu'à présent la totalité des demandes.

Des aménagements spécifiques pour passer la journée le plus agréablement possible dans ce centre d'hébergement

L'aménagement permet d'accueillir des couples sous tente mais aussi des propriétaires de chiens. Ce sont les bénévoles de la Croix Rouge et l'association Entraide Pierre Valdo qui font l'intendance, cinq bénévoles toujours présents, sous la coordination opérationnelle du SIAO-115, le Service Intégré de l'Accueil et de l'Orientation du département du Vaucluse . La ville d'Avignon, ses bibliothèques et ses musées ont fait installer sur place un grand écran pour la projection de films durant la journée, des rayonnages avec des livres, du matériel de dessin fourni par les éducatrices scolaires. Il y a également la venue trois fois par semaine de deux éducateurs sportifs pour des séances de remise en forme. Le petit déjeuner est fourni par le Secours Populaire, le repas du midi vient de la cuisine centrale de la ville et celui du soir est amené par un traiteur des Halles commandité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

En cas de symptômes apparents de covid-19 un Centre d'Hébergement Spécialisé est aussi en place

Ce centre toujours en direction des sans domicile fixe a été ouvert rue Buffon depuis le 6 avril par la préfecture d' Avignon avec l'Association Accueil et réinsertion en Provence ( AHARP) qui met les locaux à disposition a titre gracieux et l’association Entraide Pierre Valdo, porteuse du projet. Le Centre Hospitalier Spécialisé de Montfavet, a délégué pour ce centre un temps de médecin et un temps de cadre de santé hygiéniste. L’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité contribue également au dispositif.

L’équipe sanitaire mobile 84 COVID 19 portée conjointement par le CHS de Montfavet et l’association Groupe SOS de Vaucluse a vocation à évaluer auprès de tous les sans domicile fixe du département les usagers identifiés comme symptomatiques et décider de leur orientation au Centre d'Hébergement Spécialisé. Bien sûr si l’évaluation clinique conclut à une infection covid -19 qui ne nécessite pas d’hospitalisation. La capacité de ce centre médicalisé est de 16 places.

Des tentes installées pour accueillir des couples - Guillaume Thieriot